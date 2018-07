Finančnú správu čaká veľká reformácia: Na zvýšenie platov pôjdu milióny eur

BRATISLAVA - Reforma finančnej správy na Slovensku naberá reálne kontúry. Ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania úplne nový zákon o finančnej správe, ktorý zjednocuje kompetencie orgánov finančnej správy z viacerých doterajších zákonov. Výsledkom jednotnej legislatívy pre daniarov a colníkov by mali byť okrem iného vyššie platy pre pracovníkov finančnej správy, ako aj transformácia Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty.

Návrh vychádza z programového vyhlásenia vlády a zmeny ešte koncom minulého roka avizoval aj minister financií Peter Kažimír spolu so šéfom finančnej správy Františkom Imreczem. Hovorili vtedy o lepšie platených zamestnancoch, vyššej elektronizácii ale aj o vyššom počte kontrol.

Naznačili vtedy, že zamestnanci finančnej správy by sa mali odstrihnúť od klasických tabuľkových platov vo verejnej správe. V samotnom návrhu zákona sa už o zmenách píše detailnejšie. Mzdové výdavky finančnej správy by sa mali v budúcom roku oproti roku 2018 navýšiť o takmer 14,9 mil. eur, v roku 2020 o 29,7 mil. eur a o 29,6 mil. eur v roku 2021. Platy vo vynovenej finančnej správe majú vychádzať z platových tried štátnych zamestnancov v roku 2018, avšak navýšené majú byť v priemere o 10 %.

Najvyššie navýšenie budú mať najnižšie platové triedy. Prídavky za výsluhu rokov majú byť naopak znížené o 11 %. Celkové náklady vyplývajúce z návrhu zákona majú vrátane miezd, poistného a ďalších výdavkov predstavovať v budúcom roku takmer 28 mil. eur a v nasledujúcich dvoch rokoch 44,1 mil. eur, resp. 43,3 mil. eur. Výdavky majú byť pritom zabezpečené cez kapitolu rezortu financií pri tvorbe rozpočtu na roky 2019 až 2021.

Okrem zvýšenia platov však majú pracovníci finančnej správy počítať aj so zvýšenými nárokmi na ich prácu. „Na druhej strane sa kladú na túto kategóriu pracovníkov vyššie nároky, cieľom ktorých je zabezpečiť čo najvyšší stupeň odbornosti a profesionality pri plnení úloh finančnej správy a zároveň eliminovať korupčné správanie a iné nežiadúce prejavy pri výkone štátnej služby,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu zákona.

V súvislosti so zjednotením doteraz samostatných skupín pracovníkov finančnej správy, teda colníkov a ostatných štátnych zamestnancov finančnej správy, bude slovenská legislatíva obohatená aj o novú kategóriu s názvom príslušník finančnej správy. Zároveň kvôli reflektovaniu rozdielnosti úloh týchto pracovníkov finančnej správy sa tiež zavádzajú pojmy ozbrojený a neozbrojený príslušník finančnej správy.

Obe skupiny sa budú líšiť popri zdravotných, duševných a telesných nárokoch na nich kladených, predovšetkým v systéme sociálneho zabezpečenia. Ozbrojení pracovníci finančnej správy budú spadať do sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, ako tomu je v súčasnosti v prípade colníkov. Počet ozbrojených pracovníkov by mal však byť vyšší, ako je súčasný počet colníkov. Materiál totiž predpokladá, že v rokoch 2020 a 2021 až 30 % kontrolórov a exekútorov prejde do kategórie ozbrojení príslušníci finančnej správy.

Súčasťou zmien má byť aj spomínaná transformácia Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty na Úrad pre vybrané hospodárske projekty. Po novom má mať vo finančnej správe na starosti okrem veľkých firiem aj obchodníkov s cennými papiermi, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, dôchodkové fondy, platobné inštitúcie a subjekty so statusom schváleného hospodárskeho subjektu. Zároveň z Colného úradu Žilina preberie kompetenciu rozhodovať o žiadosti o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu. Podstatná časť ustanovení návrhu zákona o finančnej správe by mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2019.