Bugárovcom sa rodí nová konkurencia: Odídenec z Mosta-Híd chce založiť stranu

Zsolt Simon, Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Nezaradený poslanec NR SR Zsolt Simon, ktorý po voľbách odišiel z Mosta-Híd na protest proti vstupu bugárovcov do koalície so Smerom-SD a SNS, avizuje vznik novej politickej strany. Potvrdil to s tým, že podpisy potrebné na jej registráciu by chcel začať zbierať do dvoch či troch mesiacov.