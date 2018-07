Šéf ÚVO Hlivák ponúka pomoc s riešením škôd po povodniach

BRATISLAVA - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák ponúka pomoc starostom a primátorom miest a obcí, ktoré zasiahli povodne. Vyplýva to z otvoreného listu, ktorý predseda ÚVO adresuje predsedovi ZMOS Michalovi Sýkorovi, ktorý poskytla hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

"Uvedomujem si, že zodpovednosťou starostov a primátorov postihnutých oblastí je čo najskoršie odstránenie škôd a obnovenie funkčnosti obecného, mestského majetku, ktorý zabezpečuje základné potreby dotknutého obyvateľstva," píše sa v liste.

Šéf ÚVO ponúka pomoc v podobe metodického usmernenia, keďže starostovia a primátori si budú plniť povinnosti verejných obstarávateľov v súvislosti so zadávaním zákaziek na odstránenie škôd. "Dovoľte mi preto ponúknuť Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré so zasiahnutými obcami a mestami úzko komunikuje, možnosť zorganizovať krízové pracovné stretnutie pre verejných obstarávateľov venované práve obstarávaniu z dôvodu uvedených povodní. Toto stretnutie bude vedené riaditeľom Inštitútu verejného obstarávania Jaroslavom Lexom, ktorý starostov a primátorov v prípade ich záujmu usmerní. Vzhľadom na posúdenie situácie a zistenie konkrétnej potreby verejných nákupov je možné zvážiť aj vydanie usmernenia k spoločnému verejnému obstarávaniu jednotlivých obcí a miest alebo zadaniu zákazky formou in house," uvádza v liste šéf ÚVO s tým, že verí, že spolupráca ÚVO a ZMOS pomôže občanom povodňami zasiahnutých miest a obcí.

Intenzívne dažde zasiahli v posledných dňoch oblasť Oravy, Vysokých Tatier i obce na južnom Slovensku.