Ministerka Saková: Nastúpenie do lode nesmie byť pre migrantov vstupenka do Európy

INNSBRUCK - Ministerka vnútra SR Denisa Saková oceňuje, že lídri Európskej únie presúvajú svoju pozornosť na príčiny príchodov nelegálnych migrantov do EÚ a neriešia len následky. Ako informoval tlačový odbor MV SR, uviedla to na dnešnom stretnutí ministrov vnútra členských štátov EU v rakúskom Innsbrucku.

Saková sa domnieva, že príčiny nelegálnej migrácie by sa mali riešiť už v krajinách, odkiaľ nelegálni migranti do Európy prichádzajú a mimo Európy. „Ak nastúpenie do člna bude predstavovať vstupenku do Európy, nebude ani menej mŕtvych, ani menej nelegálnych vstupov,“ zdôraznila.

Pôsobenie agentúry Frontex vidí Saková najmä pri ochrane vonkajšej hranice EÚ. „Frontex má byť tým nástrojom, ktorý zabráni destabilizácii celého Schengenu, ak sa niekde vyskytne situácia, ktorú členský štát nezvláda,“ povedala. Ministerka sa taktiež prihovorila za zvýšenie kapacít agentúry Frontex. Vie si však podľa vlastných slov predstaviť aj to, že by Frontex plnil aj nové úlohy ako napríklad pri pôsobení v tretích štátoch a pri návratoch nelegálnych migrantov.

Štvrtkové stretnutie ministrov vnútra sa uskutočnilo už pod vedením rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie.