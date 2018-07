Premiér Pellegrini prvýkrát o pochode homosexuálov: Slovensko je tu pre každého

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že Slovensko sa začína pomaly meniť. Kým predchádzajúci premiér kritizoval vyvesenie dúhovej vlajky, Peter Pellegrini vidí na Slovensku priestor pre každého.

Premiér Peter Pellegrini sa síce pochodov nezúčastní, no s dúhovým pochodom problémy nemá. Aspoň nie do takej miery, ako bývalý premiér Fico. „Ako predseda vlády si však želám, aby Slovenská republika bola pokojným a dobrým miestom na život pre každého bez ohľadu na to, akého je pohlavia, rasy, vierovyznania a orientácie. Pre každého, kto tu chce slušne žiť a pracovať a dodržiava zákony tejto krajiny,“ povedal pre Topky Pellegrini.

Ficova kritika dúhovej vlajky

Pellegrini sa však pochodov nezúčastní. „Môj pracovný program je dlhdodbo plánovaný a ani na jednom z pochodov sa nezúčastním,“ uviedol V čase oboch pochodov sa zúčastní na oslavách 26. výročia deklarácie o zvrchovanosti Slovenska v obci Šumiac.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Predchádzajúci premiér Robert Fico v minulosti síce oficiálne nemal s dúhovým pochodom problémy, kým bolo všetko v medziach zákona, kritika sa z jeho strany predsa len našla. Fico totiž kritizoval vyvesenie dúhovej vlajky na budove slovenského veľvyslanectva v Budapešti. Podľa neho to bolo neadekvátne a neprijateľné. Pridal sa tak k oficiálnej kritike. Fico očakával od ministerstva zahraničných vecí, že podobným excesom bude predchádzať. Napriek tomu sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie dúhový pochod konal.