Danka prekvapilo rozhodnutie súdu o Mizíkovi: Ľudia nemôžu beztrestne šíriť nenávisť

BRATISLAVA - Stanislava Mizíka dnes Špecializovaný trestný súd v Pezinku oslobodil. Mizík čelil obžalobe kvôli hanlivému statusu na adresu židov. Podľa súdu však nebolo dostatok dôkazov na uloženie treste. Líder SNS Andrej Danko síce akceptuje rozhodnutie súdu, no nesúhlasí s tým, aby ľudia ako pán Mizík mohli naďalej beztrestne verejne prejavovať antisemitské názory.

„Sú to ľudia, ktorí jediné čo dokážu, je hlásať demagógiu. Keď sa však majú verejne priznať k svojím názorom, vtedy ich odvaha opúšťa. Je to komické, keď pán Mizík pozeral na súde do zeme a tvrdil, že nevie narábať s počítačom,“ povedal na adresu súdneho pojednávania s poslancom NR SR predseda parlamentu Andrej Danko.

Sloboda prejavu nesmie byť zneužitá

Predseda Národnej rady SR, ktorý sa práve vracia z trojdňovej oficiálnej návštevy Štátu Izrael, tvrdí, že je nutné prísť s nástrojmi, ktoré by zrovnoprávnili vydavateľstvá a alternatívne portály, či sociálne siete tak, aby sa doriešila otázka zodpovednosti. „Ctím si slobodu prejavu, tá však nesmie byť zneužívaná na politický marketing a na podnecovanie nenávisti medzi ľuďmi. Druhá vec, ako som sľúbil, v októbri predložím na deklaráciu do Národnej rady SR definíciu antisemitizmu,“ uzavrel predseda parlamentu Andrej Danko.