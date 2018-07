Europoslanec dostal krásny darček, toto je jeho princezná: FOTO Máme obrovské šťastie

Koncom februára sa József Nagy oženil so svojou bývalou asistentkou Líviou Bódis. Bývalý minister životného prostredia a europoslanec má pár mesiacov po svadbe ešte väčší dôvod na radosť. Do jeho početnej rodiny pribudla dcérka Zsóka Izabell Nagy. „Má už mesiac, narodila sa 1. júna na Deň detí. Pôrod bol cisársky, všetko je našťastie v poriadku,“ povedal pre Topky Nagy.

Zdroj: Facebook/József Nagy

Máme obrovské šťastie

Po narodení dieťatka každý sníva o pokojných nociach. V tomto prípade mala rodinka šťastie. „Máme s ňou šťastie, prespí celú noc. Kľudné, roztomilé bábätko,“ uviedol exminister. Na bábätku nie sú s manželkou sami. Zsóka pribudla do početnej rodiny. Nagy má z prvého manželstva štyri deti, ktoré im pomáhajú.

Zdroj: Facebook/József Nagy

Zdroj: archív J. N.

„Jej staršie sestry Lóra a Klára z môjho prvého manželstva ju chodia kočíkovať a pomáhali viackrát aj pri kúpaní,“ povedal šťastný otecko. Zsóka pribudla k Teovi (20), Leovi (19), Lóre (17) a Kláre (9).

Zdroj: archív J. N.

Spoločná dovolenka

Všetci plánujú aj spoločnú dovolenku. „Koncom júla sa chystáme na Balaton, s dlhšou cestou do zahraničia počkáme do augusta, kým bude Zsóka väčšia. Plánujem ísť spolu so všetkými piatimi deckami do Chorvátska,“ dodal Nagy.

Zdroj: Facebook/József Nagy

Bývalý minister životného prostredia a súčasný europoslanec sa po dvoch rokoch od rozvodu koncom februára opäť oženil. Jeho druhou manželkou sa stala bývalá asistentka Lívia Bódis. Na svadbe bolo okolo 200 ľudí, medzi nimi aj kolegovia z parlamentu a bývalí kolegovia. Svadobnú cestu strávili aj s deťmi v Thajsku.

Zdroj: Facebook/József Nagy

Zdroj: Facebook/József Nagy

Zdroj: archív J. N.