Tvrdá rana pre Kollára: Verejní funkcionári by mali mať zakázané vlastniť médium

Predseda hnutia Boris Kollár, Zdroj: SITA - Diana Černáková

BRATISLAVA - Verejný funkcionár by mohol mať zakázané vlastniť médium či PR agentúru, majetkové priznania by parlamentu mohli podávať aj starostovia a primátori a ďalšie osoby, o ktorých v súčasnosti zákon o konflikte záujmov nehovorí. To sú témy, o ktorých sa rozprávala pracovná skupina pripravujúca zmeny zákona o konflikte záujmov vrátane prísnejších majetkových priznaní. Potvrdil to predseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Vladimír Sloboda (SaS) a Martin Čambalík z kancelárie podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD).