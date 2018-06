Dzurindov minister naložil súčasným politikom: Neznaboh Fico, schytala to aj opozícia

BRATISLAVA - Bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac sa pozrel na zúbok ozdravovaniu Všeobecnej zdravotnej poisťovne - a to, čo videl, sa mu veľmi nepáčilo. Kritike podrobil ale aj súčasnú opozíciu, za ktorú musí byť podľa neho expremiér Robert Fico vďačný.

Ozdravný plán Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa končí, základné imanie spoločnosti je aktuálne 25 miliónov eur. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou potvrdil, že VšZP splnila ciele plánu, stabilizovala náklady, zlepšila výber poistného a dosiahla kladný hospodársky výsledok, čím splnila zákonom stanovenú hodnotu vlastného imania.

Exminister Zajac to však tak ružovo nevidí. Pripomína, že hoci VšZP znížila ceny za rôzne úkony, taktiež zväčšila aj čakanie, o čom ale nehovorí. „Zabudla ale povedať. že dostala 80 mega dotáciu v štvrtom štvrťroku 2017 tým, že štát uhradil 100 mega plus v tomto kvartáli. Keďže plánujú rok (preto tie transfery poistencov iba raz ročne), tak to asi ako Sybila vedeli dopredu," zamýšľa sa.

Kritika opozície

Pustil sa však aj do kritiky opozície. Chýba mu totiž jej väčšia aktivita. „Keďže nejde o niečo non plus ultra, tak opozícia nemá žiadny komentár, nenájde sa tak 5 - 10 poslancov, ktorí stoja za rečníkom (klasický postup slovenskej opozície) a vlastne všetci sú happy," tvrdí.

„Iba neviem, kto je vlastne koaličný a kto opozičný. Tento postup opozície sa týka aj zákazu exekúcie nemocníc, ktorý tam koaliční génovia za pricmrdania opozície dostali cez pozmeňovak v zákone o radiačnej ochrane. Zlatá opozícia, neznaboh Fico sa musí denne modliť, aby bola taká aká je a ostala na večené časy Alejúja!" dodáva Zajac.