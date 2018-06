FOTO Farmári dojali protestujúci dav: Nedovolia nám nakŕmiť celý národ, Fico klame

Farmárov na protestoch privítal dav skandujúci „My sme s vami!". Ako prvý vystúpil Molnár Zsólt z farmárskej platformy z južného Slovenska. „Náš protest bol úspešný aj vďaka vám, Bratislavčanom. Päť dní ste nás držali pri živote a podporovali," odkázal.

„Dorazili sme do cieľa. Politické strany dnes podpísali referendum," povedal Molnár, ktorý sa následne s úsmevom opravil, že teda memorandum. „Samozrejme, politikom až tak neveríme, a budeme ich kroky naďalej sledovať. Prisľúbili každý mesiac pracovné skupiny, budeme o tom informovať verejnosť," dodal. Na záver poďakoval aj po maďarsky.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Následne sa k mikrofónu postavil Marián Mičko zo Zemplína. „Som samostatne hospodáriaci roľník a o mojom prípade vie celé Slovensko a v neposlednom rade aj Európska únia," povedal. Tvrdí, že odvtedy, čo bol jeho prípad medializovaný, sa nič nezlepšilo.

„Tí, hlavní, ktorí mi to spôsobili, pokojne si pobehujú v našom mikroregióne, akoby sa nič nestalo," uviedol. Vyšetrovateľka sa vraj prezentuje tým, aká je úspešná a stále je na svojom mieste. „Miestny policajný riaditeľ, ktorý bol ich predĺženou rukou, naďalej je riaditeľom v Sobranciach," dodáva.

Fico vraj stále vládne

„Aby ste vedeli, kto nám tu vládne. Pán bývalý premiér Robert Fico naďalej vládne a klame v priamom prenose," hovorí Mičko. Spomína aj to, ako Fico radšej zrušil stretnutie so starostami, keď sa dozvedel, že sa tam chystajú aj farmári. Ministerku Matečnú obvinil z toho, že v Bruseli inštruovala europoslanca Vladimíra Maňku, aby hovoril to, čo im vyhovuje. „Prehlasujem ju za bludárku," povedal.

Na záver svojho prejavu Mičko zemotívnel. „Som polosirota od dvoch rokov. Som posledné z piatich detí. S týmito rukami a s manželkou sme nadobudli majetok. A takíto ľudia ma chceli obrať o majetok," uzavrel: „Prepáčte, nevládzem ďalej, ďakujem."

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Organizátor Patrik Magdoško následne tvrdí, že na Košickú výzvu na záchranu malých a stredných farmárov Matečná dodnes písomne neodpovedala. „Preto sme sa rozhodli, aby tento traktor išiel 500 kilometrov po odpoveď do Bratislavy," tvrdí. Pellegrini ich vraj oddignoroval, hoci mal možnosť.

Tvrdí, že na stretnutie neprišla ani jedna vládna strana. „My nikam neodchádzame. Ideme pracovať. Uvidíme, či toto memorandum bude schválené NR SR, a ak nie, my sa vrátime!" odkazal Magdoško.

Nedovolia nám nakŕmiť celý národ

Na záver rozprávala farmárka Anna Balková. Tvrdí, že farmári protestovali, aby naďalej mohli pestovať slovenské potraviny. „Naša potravinová sebestatočnosť je pod 38%," povedala. Slovensko vraj má silu, aby nakŕmilo celý národ. „Nie je nám to umožnené," vraví.

„Sme tu preto, lebo máme vážny problém. Máme doma veľa roboty, ale sme tu, pretože je možné, že o rok už tú robotu nebudeme mať. Nebudeme mať na čom robiť, budeme v zahraničí alebo na úradoch práce. Kto nás bude kŕmiť? Kto sa bude o nás všetkých starať?" pýtala sa Balková.

Na záver poďakovala za obrovskú podporu ľudí z Bratislavy - za raňajky, obedy, večere, sprchy, ale aj ubytovanie po búrke. „Sme roľníci. Sme spätío s pôdou. Pôda nás živí, naše korene sú hlboké. Nenecháme sa vytrhnúť z pôdy, budeme viať vo vetre, v daždi. S vašou pomocou, s vašou podporou," uzavrela.