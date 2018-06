Mladí ľudia sa málo zapájajú do politického života, mrzí ministerku Lubyovú

Martina Lubyová, Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Mladí ľudia sa málo zapájajú do politického života, rezervy máme aj v oblasti dobrovoľníctva. Potrebujeme viac pracovať s mládežou, aby sa zapájala do verejného života. Povedala to na brífingu k dokumentu Správa o mládeži 2018 ministerka školstva Martina Lubyová s tým, že správa o mládeži sa robí pravidelne v štvorročných cykloch.