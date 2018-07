Slovensko je na dobrej ceste: Zamestnanosť môže do roku 2020 dosiahnuť 72 %

Ilustračné foto, Zdroj: Foto: TASR/Henrich Mišovič

BRATISLAVA - Slovensko je na dobrej ceste k splneniu národného cieľa stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti dosiahnuť do roku 2020 mieru zamestnanosti ľudí vo veku 20 až 64 rokov na úrovni 72 %. Uvádza sa to v Informácii o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020, o ktorej by mala budúci týždeň v stredu rokovať vláda.