BRATISLAVA - Poslanec NR SR za Slovenskú národnú stranu (SNS) Karol Farkašovský chce zaviesť komunikačnú výchovu do vzdelávacieho systému na Slovensku. Povedal to na dnešnej tlačovej besede s tým, že komunikácia síce nie je všetko, ale je za všetkým.

"Potreba zaviesť komunikačnú výchovu silnie najmä teraz, keď sa stávame doslova otrokmi digitálnych technológií a rôznych vymožeností," vysvetlil Farkašovský. Ku komunikačnej výchove sa práve otvára pilotný projekt pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu, ktorý potrvá 12 mesiacov. Projekt inicioval práve poslanec Farkašovský a bol členom odbornej skupiny, ktorá projekt pripravila.

V stredu na webovej stránke pedagogického ústavu https://www.statpedu.sk/ zverejnia výzvu, do ktorej sa budú môcť školy prihlasovať. Otvorená bude do septembra. Následne pracovná skupina vyberie po jednej škole z každého kraja, ktorá sa zapojí do implementácie pilotného projektu. Program výučby bude tvoriť spisovný jazykový prejav, výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie či orientovanie sa v mediálnom prostredí - identifikovanie dezinformácií a hoaxov. Po vyhodnotení projektu bude nasledovať v spolupráci s ministerstvom školstva aplikácia do vzdelávacieho systému základných, stredných aj vysokých škôl.

"Ak chceme dnes vyjadriť pocit radosti, radšej pošleme smajlíka, veď ten za nás povie všetko. Ak máme povedať úprimné slovo ďakujem alebo niekoho pochváliť, radšej pošleme ikonku so vztýčeným palcom, veď tomu každý rozumie. Jednoducho, stráca sa nám ľudská podstata komunikácie. Práve preto sú zlé medziľudské vzťahy a je načase tento trend zvrátiť," vysvetlil zámer poslanec.

Základnými cieľmi komunikačnej výchovy je okrem iného rozvinúť osobnostné kvality mladých ľudí, naučiť ich efektívne komunikovať, orientovať sa vo svete informácií a médií či zlepšiť prezentačné zručnosti a šance mladých ľudí na trhu práce. Komunikačná výchova v ponímaní autora projektu zahŕňa rétoriku a prezentačné zručnosti, etiku komunikácie, mediálnu výchovu a spoločenský protokol. "Projekt bude fungovať tréningovo. Pôjde o praktické tréningy pre učiteľov na zdokonalenie sa v troch základných zručnostiach, a to v komunikačných, prezentačných a mediálnych," povedal riaditeľ pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a dodal, že na školenie učiteľov vyhradili 20 hodín.

Projekt podľa slov Farkašovského nevznikol na zelenej lúke. "Predchádzalo mu veľké množstvo besied so študentmi a pedagógmi. Bolo ich 30 po celom Slovensku a musím povedať, že 99 percent zúčastnených súhlasilo so zavedeným predmetu do školských osnov," povedal poslanec s tým, že projekt má podľa neho šancu uspieť a stretnúť sa s pozitívnou odozvou.