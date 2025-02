Janka Hospodárová a Robo Schemmer (Zdroj: Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Ak chceme svojim zvieratkám vytvoriť príjemný domov, nezabúdajme na to, že aj ony potrebujú svojich parťákov.

Mať v akváriu jednu rybičku alebo v klietke jedného vtáčika je v podstate dosť smutné. Ani zvieratám nesvedčí samota a tiež potrebujú mať sociálne zázemie. Najmä vtáky žijú v húfoch a svoju „partičku“ potrebujú mať aj v klietkach. Medzi papagájmi sú napríklad tzv. „love birds“, pestrofarebné vtáčiky, ktoré si vytvárajú veľmi silné partnerské puto. Krásny príkladom sú aj zebričky, veľmi drobučké vtáčiky, ktoré sa najlepšie cítia vo väčšom kŕdle. Takzvané pestúnky dokážu odchovať aj vtáčiky iných druhov, sú to takpovediac vhodní adoptívni rodičia. Robo Shcemmer vám predstaví množstvo vtáčikov, ktoré sú vhodné do vašich domácností.

Ďalším príkladom spoločenských zvierat sú aj potkany. Ak by sme si zobrali iba jedného, bude ustráchaný, bojazlivý alebo dokonca viac útočný. Takisto morčatá sú sociálne zvieratká, ktoré radi žijú v spoločenstvách. Zvažovať by sme mali aj počet rybičiek v akváriách. Tiež nie sú rady samé, húf im totiž poskytuje pocit bezpečia… Najrôznejšie zvieratká si môžeme zakúpiť v Super zoo a hneď im prikúpiť nielen potravu, ale všetky veci, ktoré potrebujú pre svoj život. Vypočujte si rady Roba Schemmera, aké spoločenstvá zvieratiek vytvárať a ktoré sú najvhodnejšie do vašej domácnosti.

Ak sme nezodpovedali všetky vaše otázky, ak chcete vedieť viac alebo sa čokoľvek poradiť, svoje otázky môžete písať na mail: supezverinec@topky.sk, radi vám na ne zodpovieme.

Zvieratkám SAMOTA NESVEDČÍ! SuperZverinec radí, koho s kým párovať, aby nevznikali konflikty (Zdroj: NaJa/TH)