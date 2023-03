Preplával oceán na lodi po tej istej trase ako Titanic. Sedem dní bez zastávky z Anglicka do Ameriky

Milan bez mapy sa živí ako influencer. V Topky podcaste sa o influenceroch vyjadril tak, že je to trendová záležitosť, ktorá časom pominie. Nehovorí o peniazoch, ale o zážitkoch. Píše blog a tvorí zaujímavé príspevky na sociálnych sieťach. Aj jemu vypisujú hejteri, aby si zobral lopatu do rúk, ale on sa nenechá odradiť. Ľudia nevedia, že za krásnymi videami a fotkami sú totiž hodiny práce so strihom a postprodukciou.

