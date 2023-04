Sociálne siete zaplavil nový trend: Čo je to deinfluencing a prečo je tak populárny?

Svet influencerov sa v posledných mesiacoch otriasa v základoch. Doteraz sme boli zvyknutí, že reklamy na nás vyskakujú z každého rohu. Odteraz je to inak. Vo veľkom sa začali šíriť videá, ktoré ukazujú pravý opak. Ide o deinfluencing, ktorý je založený na ukazovaní produktov, ktoré by ste si kúpiť nemali. Trend je spojený aj so znížením nadmernej spotreby, ktorá ničí našu planétu.

Pozor na to, čo si nekúpiť

Influencer je osoba, ktorá je väčšinou verejne známa a má väčšiu skupinu skladovateľov. Je ich vzorom a pomáha im pri rozhodovaní, najmä v nakupovaní. Teraz vám známe osobnosti pomôžu s tým, čo si NEkúpiť. Hashtag deinfluencing mal na sociálnej sieti TikTok už viac ako 400 miliónov videí a tie rastú každým dňom. Používatelia sociálnych sietí sa varujú navzájom, aby si nekupovali niektoré obľúbené produkty, napr. drahá kozmetiky, slúchadlá alebo ospevovaný kulmofén za stovky eur.

Inflácia aj tu zohrala významnú rolu a používatelia vyzývajú ľudí, aby premýšľali o svojich financiách a kritickejšie zhodnotili nákupy, ktoré sa chystajú zrealizovať. Uprednostnite svoje potreby pred predstavami a obmedzte nadmerný odpad. Nie vždy platí pravidlo, že drahšia cena rovná sa lepšia kvalita. Trend prekvapivo nezačali známejšie mená sociálnych sietí, ale aj tí sa neskôr pridali k autenticite a priznali pravdu o drahých produktoch.

Podporia všetci tento nový trend?

Názory, ktoré sa šíria videami hovoria o nakupovaní kozmetických produktoch, ktoré nevyužijeme alebo o lacnejších alternatívach, ktoré ponúkajú rovnakú kvalitu. Ďalším dôležitým bodom je vyzývanie známych osobností, aby sa k nim pridali a nepropagovali produkty, ktoré za to nestoja. Mnohí influenceri sa však odmietajú pridať k tomuto trendu, pretože by prišli o spolupráce, vďaka ktorým zarábajú peniaze.

Samozrejme, ako každý trend, aj tento si vyslúžil kritické ohlasy. Mnohí ho kritizujú za nedostatočný a nie je skutočný, pretože nezabraňuje prehnanému nakupovaniu. Známe osobnosti, ktoré trend podporovali sa od pôvodnej myšlienky odklonili. Pokračujú v trende odporúčaní drahých produktov, pri ktorých uviedli aj prijateľnejšiu alternatívu. Radi by sme na záver pripomenuli, že nemusí ísť o žiadny trend, ale o skutočnosť, v ktorej žijeme. Nakupujte všetko s rozvahou a premyslite si, či danú vec skutočne potrebujete a nájdete jej aj využitie.