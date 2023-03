Táto doba mení správanie ľudí k peniazom. Dá sa dnes existovať bez banky?

Prvotný šok z vysokej inflácie vystriedali obavy, čo bude a ako sa nám bude žiť. Znamená to koniec veľkých nákupov a zážitkov, na ktoré sme boli zvyknutí? Zmenilo sa správanie ľudí vo vzťahu k peniazom? Šetria Slováci viac, alebo hľadajú spôsoby ako si udržať životnú úroveň, na ktorú boli zvyknutí? A ako sa zmenil bankový sektor za posledné roky?

Vypočujte si podcast s Martinou Ballovou a Petrou Miklovou z Raiffeisen banky, s ktorými sme sa rozprávali o tom, ako sa dnes ľuďom žije, čo je pre klientov dôležité, aby boli vo svojej banke spokojní a prezradili aj zopár praktických tipov.

Zmeny vo vzťahu k financiám

Počas pandémie mali ľudia obmedzené možnosti spotreby, nedalo sa cestovať a dokázali si tak mesačne odkladať vyššiu čiastku peňazí na horšie časy. S príchodom vysokej inflácie si čoraz viac ľudí uvedomuje, že našetrené peniaze, ktoré držia na účtoch, strácajú na hodnote, preto majú tendenciu ich vyberať a zachovať si tak životný štandard pri vyšších cenách.

Podľa Martiny Ballovej z Raiffeisen banky do konca minulého roka reálna spotreba aj napriek vyšším finančným nákladom neklesala. Ľudia siahali na svoje úspory alebo prejavili záujem o bezúčelové pôžičky, k čomu prispel aj medziročný nárast priemernej nominálnej mzdy. No aktuálne štatistický úrad eviduje už aj pokles reálnej spotreby. Na druhej strane sa začali Slováci zodpovednejšie správať voči vzdialenejšej budúcnosti a sporiť si na dôchodok v 2. a 3. pilieri.

Pobočkám ešte neodzvonilo

Pandemické opatrenia mali tiež na svedomí znížený fyzický kontakt s bankou, ľudia boli doslova nútení prejsť do online sveta pri zabezpečovaní svojich bežných a finančných potrieb. Podobne to bolo, aj čo sa týka používania bezhotovostných platieb, na ktoré si zrazu museli zvyknúť i staršie vekové kategórie. Ako spomína Petra Miklová v podcaste, bolo to obdobie, kedy v pobočkách učili svojich klientov zvyknutých dovtedy mať len hotovosť v peňaženke, používať internet banking alebo mobilnú aplikáciu. Veľa záleží od návykov a preferencií ľudí, niektorí z nich zostali už v online priestore, no pre mnohých je stále dôležité mať s bankou osobný kontakt, prísť do pobočky a riešiť svoje financie tradičným spôsobom.

Je to podobné ako s hotovosťou v peňaženke verzus platenie kartami, mobilom alebo hodinkami. Je oveľa bezpečnejšie a pohodlnejšie platiť bezhotovostne, no stále je dobré mať pri sebe aj určitý obnos peňazí, pretože nie všetci obchodníci majú platobný terminál a jedinou možnostou ako zaplatiť, je hotovosť.

Správna banka = efektívny účet

V dnešnej dobe sa hodí ušetriť každý jeden cent. Preto je dobré sa zamyslieť, v ktorej banke máme peniaze. Každý ich chce mať umiestnené tak, aby bol ich bežný účet správne nastavený a klientovi je od začiatku jasné, za čo a koľko platí a za čo platiť nemusí. Kedysi bol presun účtu z jednej banky do druhej náročný a komplikovaný proces, ktorý odrádzal od zmeny banky. Teraz to za vás jednoducho vyrieši banka, stačí si vybrať tú správnu, ktorá vám okrem toho vie poskytnúť množstvo benefitov, ktoré môžete čerpať.

Parádny účet od Raiffeisen banky

