Šokujúci krach bánk v USA: Dá sa zabrániť dominovému efektu? Investori panikária!

Bankrot banky Silicon Valley (SVB) v USA vyvolal medzinárodný rozruch a podnietil obavy z dominového efektu. Prebúdzajú sa aj spomienky na globálnu finančnú krízu z roku 2008. Väčšina odborníkov však v súčasnosti považuje riziko nákazy za nízke, čiastočne aj kvôli opatreniam, ktoré prijali americké úrady. Zopakovanie krízy z roku 2008 teda nehrozí.

„Skupina zraniteľných spoločností, ktoré by mohli byť potenciálne ovplyvnené, je pravdepodobne malá,“ píšu analytici nemeckého správcu aktív DWS. "Banky sú zase v oveľa stabilnejšej finančnej pozícii, ako boli pred finančnou krízou (v roku 2008)."

„Nie sme v rovnakej situácii“ ako v roku 2008, súhlasí Eric Dor z francúzskej obchodnej školy IESEG. "Je to oveľa obmedzenejšie, s určitým typom banky a klientelou v určitom sektore."

V piatok bola SVB zatvorená. Banka, ktorá pôsobí predovšetkým v technologickom sektore, sa už predtým dostala do dramatických ťažkostí v dôsledku zhoršujúceho sa ekonomického prostredia v tomto odvetví, návalu klientov na ich depozitné účty a miliardových strát z predaja cenných papierov. Poistené vklady zákazníkov boli pôvodne prevedené do amerického Federálneho fondu pre poistenie vkladov (FDIC).

V nedeľu ministerstvo financií USA, Federálny rezervný systém a FDIC uviedli, že budú chrániť všetky prostriedky zákazníkov prostredníctvom SVB. Okrem toho bola prisľúbená podpora aj ďalším finančným inštitúciám, ktoré by sa mohli dostať do problémov: v prípade potreby by mali dostať prístup k financiám, aby mohli uspokojiť potreby svojich zákazníkov. V ďalšom kroku bola zatvorená New York Signature Bank, ktorá sa tiež dostala do ťažkostí.

Vláda a úrady chcú situáciu upokojiť

"Záruky Fedu (americká centrálna banka) sú dôležité, čo otvára okno pre dodatočnú likviditu," povedal podľa ntv.de analytik Alexandre Baradez z finančnej spoločnosti IG France. Finančný expert Dor hovorí: "Normálne by sa situácia mala upokojiť opatreniami, o ktorých sa rozhodlo v USA." Iné banky však utrpeli na burzách masívne cenové straty. A analytička City Index Fiona Cincotta tento vývoj kritizuje. "Namiesto pokojných nervov sa naďalej zvyšovali obavy z nákazy a investori v Európe uvoľňujú rizikové aktíva." Pozornosť sa sústreďuje najmä na španielske a talianske banky, ktoré investori považujú za najslabší článok reťazca.

Medzitým sa vlády a úrady na oboch stranách Atlantiku naďalej snažia upokojiť situáciu. Americký prezident Joe Biden v televíznom prejave povedal, že občania môžu "mať dôveru, že bankový systém je bezpečný".

V Nemecku, kde má SVB pobočku, Spolkový úrad pre finančný dohľad (Bafin) uviedol, že platobná neschopnosť SVB a s tým súvisiaca „núdzová situácia“ nemeckej dcérskej spoločnosti „nepredstavuje hrozbu pre finančnú stabilitu“. Francúzsky minister hospodárstva a financií Bruno Le Maire tiež povedal, že nevidí "žiadne riziko infekcie, neexistuje žiadne špeciálne varovanie".

Investori malých amerických bánk panikária: Akcie klesli až o 80 percent

Bankrot banky Silicon Valley vyvolal medzi investormi na americkej burze veľké vzrušenie: akcie amerických regionálnych bánk po otvorení burzy v pondelok v New Yorku prudko klesli.

Western Alliance Bancorp down 84%.

First Republic Bank down 74%.

PacWest Bancorp down 57%.

Charles Schwab down 20%.



This is the new economy. pic.twitter.com/chaJDSdGj7 — Fintwit (@fintwit_news) March 13, 2023

Medzi investormi regionálnych bánk v USA vypukla panika, keďže akcie Western Alliance v pondelok pri otvorení akciového trhu klesli o 81 percent. Investori tiež upúšťajú od cenných papierov mnohých iných regionálnych bánk.

First Republic sa prepadla cez 76 percent. Fifth Third Bancorp o 22 percent, Zions Bancorp o 32 percent, Comerica Inc o 34,7 percent a PacWest Bancorp o 50 percent. Bankrot Silicon Valley Bank znervózňuje investorov. Obávajú sa, že by to mohlo postihnúť aj ďalšie banky.

Veľké americké banky sú stabilnejšie

Akcie veľkých bánk, ako je Goldman Sachs, sú stále oveľa stabilnejšie: Tu bola strata v pondelok len 2,5 percenta. V Morgan Stanley je to len 0,9 percenta.

Viac ako 12 percent na začiatku týždňa stratila aj Credit Suisse. V UBS je to tiež 7,5 percenta. V Deutsche Bank je mínus 5,2 percenta.

Na druhej strane burza v USA nezaznamenala žiadnu negatívnu reakciu: hlavné indexy ako Dow Jones a Nasdaq dokonca mierne vzrástli. Investori privítali správu, že Americká centrálna banka (Fed) možno nezvýši úrokové sadzby pre problémy v bankovom sektore.