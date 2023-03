Americkú ekonomiku zachvátila panika! Nečakaný krach ďalšej veľkej banky, hrozí celosvetová kríza ako v 2008?

NEW YORK - Americkí bankoví regulátori zatvorili ďalšiu banku. Po krachu Silicon Valley Bank neotvorí v pondelok ani New York Signature Bank. Úrady zdôrazňujú, že vklady zákazníkov sú v bezpečí – peniaze v USA sú však v bezpečí len do určitého limitu.

Americké regulačné orgány v nedeľu oznámili, že zatvorili Signature Bank so sídlom v New Yorku. Ide o druhú finančnú inštitúciu, ktorá bola zatvorená po páde Silicon Valley Bank.

Očakáva sa však, že zákazníci skolabovanej banky Silicon Valley (SVB) budú mať od pondelka prístup k svojim vkladom. Oznámili to Federálny rezervný systém USA, Fond poistenia vkladov (FDIC) a Ministerstvo financií USA. Po ťažkostiach americkej start-up finančnej inštitúcii Silicon Valley Bank americká vláda oznámila, že všetky vklady v banke budú chránené. Všetci vkladatelia mali od pondelka prístup ku všetkým svojim peniazom. Vklady v USA sú v skutočnosti chránené len do výšky 250 000 USD, uvádza Handelsblatt.

Výnimka aj pre Signature Bank

Podobná výnimka platí aj pre Signature Bank v New Yorku, ktorú v nedeľu uzavrel jej štátny licenčný úrad. Všetci vkladatelia tejto inštitúcie by boli tiež odškodnení. Ide o dôležité opatrenia na ochranu ekonomiky USA zvýšením dôvery verejnosti v bankový systém USA. Americký bankový systém je stále odolný a stojí na pevných základoch.

Vysoký predstaviteľ ministerstva financií zdôraznil, že cieľom bolo pomôcť vkladateľom, nie zachraňovať banky. Nie je to situácia ako finančná kríza v roku 2008.

Americký minister financií vylúčil štátnu záchranu

"Daňovým poplatníkom nevzniknú žiadne straty súvisiace s riešením krízovej situácie Silicon Valley Bank," uvádza sa ďalej. Americká ministerka financií Janet Yellenová už predtým vylúčila, že by vláda poskytla banke Silicon Valley pomoc. Vo finančnej kríze pred niekoľkými rokmi takto zasiahla vláda, povedala Yellenová v odpovedi na otázku v rozhovore pre televíznu stanicu CBS. Ale zdôraznila: "Už to neurobíme."

V piatok bola banka Silicon Valley, ktorá sa špecializuje na financovanie začínajúcich podnikov, dočasne zatvorená po neúspešnom núdzovom navýšení kapitálu a teraz spadá pod kontrolu štátu. To vyvolalo nepokoje po celom svete.

Je to zložité, keď si zákazníci chcú vybrať svoje peniaze v krátkom čase

Bankrotom Silicon Valley Bank hrozia turbulencie na finančných trhoch a dokonca aj kríza. „Teraz je to každému jasné: Vo finančnom systéme spôsobujú rastúce úrokové sadzby obrovské straty, najmä v prípade dlhodobých dlhopisov a úverov na nehnuteľnosti,“ hovorí Moritz Schularick, nový prezident Inštitútu pre svetovú ekonomiku (IfW), pre Süddeutsche Zeitung. „Je to zložité, keď si zákazníci môžu vybrať svoje peniaze v krátkom čase. Potom môžu byť straty také vysoké, že sa banka dostane do platobnej neschopnosti, ako sa to stalo v Amerike.“

Na otázku, či sa blíži finančná kríza, Schularick povedal, že by bolo veľmi prekvapivé, keby po desaťročí veľmi nízkych úrokových sadzieb nenastali žiadne výkyvy: „Výskum ukazuje, že nebezpečenstvo je najväčšie práve keď po dlhých obdobiach uvoľnenia menovej politiky úrokové sadzby opäť stúpnu.“ Centrálne banky boli požiadané, aby držali celú vec pod kontrolou.