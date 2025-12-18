Masívny protest v Bruseli: Farmári demonštrovali za reformy na európskej úrovni

BRUSEL - Poľnohospodári masovo zavítali do Bruselu, aby ukázali, že skutočne je potrebná zmena na európskej úrovni. Uviedol to počas štvrtkových protestov v Bruseli predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš.
Gajdoš pripomenul, že do Bruselu, kde sa koná dvojdňový samit EÚ, prišlo okolo 10-tisíc poľnohospodárov z 26 členských krajín, ulice mesta zahltilo 600 až 700 kusov ťažkej techniky, väčšinou traktory. Do protestu sa zapojilo viac ako 40 stavovských organizácií poľnohospodárov pod zastrešením združenie Copa-Cogeca.
„Dôvod je jednoduchý. Je to viacročný finančný rámec a budúca Spoločná poľnohospodárska politika, kde dochádza ku škrtom v rámci poľnohospodárstva a potravinárstva, k zániku fondov pre poľnohospodárov a k vzniku superfondu, kde budeme musieť súťažiť s inými ministerstvami o peniaze. S týmto nesúhlasíme,“ opísal Gajdoš dôvody protestov v Bruseli. Ďalším dôvodom sú prebiehajúce rokovanie Európskej komisie s tretími krajinami a dovoz agrotovarov a potravín napríklad z krajín Mercosuru, ktoré vyprodukujú potraviny za úplne nižších štandardov ako Európania, v dôsledku čoho farmári z EÚ nie sú schopní konkurovať.
Tretím dôvodom štrajku sú vraj nadmerné regulácie EÚ, ktoré vznikajú „od stola“ v Bruseli a nie na farmách, kde by mali, aby ich poľnohospodári dokázali zvládnuť v praxi. Slovenská delegácia neprišla protestovať s traktormi, priznal Gajdoš, bolo by to dosť komplikované, ako však upozornil, okrem belgických a francúzskych strojov do Bruselu dorazil na traktore aj jeden poľnohospodár zo Švédska, ktorý za 36 hodín prešiel 1400 kilometrov.
Gajdoš v rámci delegácie európskych farmárov mal poobede naplánované stretnutie s eurokomisármi pre poľnohospodárstvo, rozpočet, obchod a klímu. Na otázku TASR, ako vníma tohtotýždňovú dohodu inštitúcií EÚ o ochranných opatreniach v rámci dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom, ktorá má chrániť záujmy európskych farmárov, odpovedal, že poľnohospodári to nevnímajú pozitívne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v stredu (17. 12.) túto dohodu označil za dobrú správu pre poľnohospodárov. „My to nevidíme tak pozitívne, ani zďaleka. Požadujeme, aby poľnohospodárstvo bolo vyňaté z tejto dohody. Takéto opíjanie rožkom na nás neplatí,“ odkázal.
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen v novembri navštívil Slovensko, kde sa stretol aj so zástupcami agrosektoru a mal možnosť vysvetliť princípy budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a tvorbu budúceho dlhodobého rozpočtu, ktorý favorizuje menších a mladých farmárov. „My nemáme problém s podporou malých farmárov. Máme problém s tým, že sa všeobecne krátia finančné prostriedky, po započítaní inflácie, o polovičku. A tie požiadavky kladené na nás sú vyššie. Zatiaľ sa to nepohlo nikam a my už tieto slová od komisára Hansena a Európskej komisie počúvame vyše roka. Zatiaľ k žiadnej zmene neprišlo. Preto sme boli donútení vyjsť do ulíc a ukázať, že to myslíme vážne a skutočne potrebujeme zmenu,“ ukončil Gajdoš.