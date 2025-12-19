Dcéra ministra Blanára mala mať nehodu: Z miesta mala odísť aj s dieťaťom pred príchodom polície

ŽILINA - Na známom nebezpečnom úseku cesty v žilinskej mestskej časti Trnové došlo k ďalšej dopravnej nehode. Udalosť však pritiahla mimoriadnu pozornosť po tom, čo sa na mieste objavil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Podľa svedkov nehody havarovala jeho dcéra.
Problémový úsek sa pripomenul znova
Trnovské esíčko na okraji Žiliny, ktoré vodiči dlhodobo považujú za rizikové miesto, bolo dejiskom ďalšej dopravnej nehody. K havárii došlo v piatok krátko po poludní, len deň po tom, ako médiá upozorňovali na nebezpečnosť tohto úseku, píše portál Žilina.sk.
Podľa svedkov sa nehoda obišla bez zranení. Napriek tomu udalosť vzbudila mimoriadnu pozornosť – nie pre samotný priebeh havárie, ale pre to, kto sa na mieste objavil.
Na mieste sa objavil minister
Krátko po nehode bol na mieste videný minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Miestni obyvatelia ho konfrontovali so stavom cesty, ktorú dlhodobo označujú za nebezpečnú a kde sa nehody opakujú.
Blanár má k tejto lokalite blízky vzťah. V minulosti bol viacero volebných období predsedom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý má daný úsek v správe. Zároveň v mestskej časti Trnové býva a problematickým esíčkom pravidelne prechádza.
Napätá atmosféra a snaha nebyť na zábere
Svedkovia uvádzajú, že minister sa počas prítomnosti novinárov snažil vyhnúť zaznamenaniu na video. Podľa výpovede jednej zo svedkýň nepôsobila situácia na mieste pokojne.
Správanie účastníkov nehody – ženy s malým dieťaťom – bolo podľa nej chaotické. Dieťa malo byť viditeľne vystrašené a samotný minister vystupoval v rozhovoroch s miestnymi obyvateľmi podráždene.
Odchod pred príchodom polície
Podľa svedectiev mala vodička spolu s dieťaťom opustiť miesto nehody ešte predtým, ako dorazila polícia. Svedkyňa tvrdí, že išlo o dcéru ministra zahraničných vecí a jeho vnučku. Juraj Blanár mal miesto nehody opustiť približne po hodine.
Havarované vozidlo zostalo mimo cesty, pri potoku, označené len prevesenou reflexnou vestou. Polícia prišla udalosť zdokumentovať až približne dve hodiny po nehode.
Svedectvo z miesta
Jedna zo svedkýň opísala, čo sa na mieste odohralo: „Ona išla na autobus, aj s tým dievčaťom,“ uviedla.
Zároveň priblížila rozhovor, ktorý mal na mieste zaznieť: „Pýtala sa ho, že nevieme kto to bol, nejaká mladá pani aj s dieťaťom. A on (Blanár, pozn. red.): ‚to bola moja dcéra s vnučkou‘ povedal,“ opísala.
Dlhoročná väzba na región
Juraj Blanár je so Žilinou spätý dlhodobo. Ešte pred vstupom do parlamentnej politiky pôsobil v rokoch 2005 až 2017 ako župan Žilinského samosprávneho kraja, teda v období, keď bol sporný úsek cesty pod správou kraja.