Krutá Růžičková v Slunce, seno...: Kvôli jej FACKÁM herci plakali... Nemala rada mladé dievčatá!

PRAHA - Trilógia Slunce, seno... českého režiséra Zdeňka Trošku (72) sa stala kultovou natoľko, že ju české a slovenské televízie radia do svojho programu každý rok. Markíza ju na svojich obrazovkách ponúkla v piatok večer. No zatiaľ čo diváci ju milujú, herci na natáčanie spomínajú s trpkosťou. Aspoň na niektoré momenty. Helena Růžičková (†67) vraj bola mimoriadne tvrdá!

Hoci diváci trilógiu Slunce, seno... milujú a vždy sa na nej perfektne zabavia, herci už na jej natáčanie tak pozitívne nespomínajú. Najmä na spoluprácu s legendárnou Helenou Růžičkovou si mnohí nenesú najpríjemnejšie spomienky. Hoci na obrazovkách pôsobila ako správna baba plná humoru, v skutočnosti tomu tak celkom nebolo. 

S trpkosťou na ňu spomína aj jej filmová dcéra Blažena, ktorú vtedy stvárnila len 16-ročná gymnazistka Veronika Kánská. „Pravdupovediac, veľmi ideálne vzťahy sme nemali. Podľa mňa bola Helena niekedy až zlá... Povedala by som to tak, že nemala rada mladé dievčatá,“ vyjadrila sa v jednom z rozhovorov. „Keď hrala, že má niekoho zbiť, tak ho zbila skutočne. Keď mi dala facku, spadla som do misy s cestom a mala som taký opuch, že mi štáb musel chladiť tvár,“ priznala. 

Nezabudnuteľnú facku Helena uštedrila aj svojmu filmovému synovi Jirkovi, ktorého stvárnil Martin Šotola. „Helena bila chlapca tak, ako to malo byť. Ten bol však nečakaným výpraskom taký prekvapený, že zabudol kričať. Opäť som záber stopol. Spýtal som sa Martina, prečo nekričí. A to môzžem? Odpovedal mi so vzlykaním. Musíš! A tak sa scéna opakovala. Chlapec plakal a jeho mama, ktorá stála vedľa kamery, plakala s ním. Neskôr sa nám zverila, že to bol prvý výprask v jeho živote,“ zaspomínal si Troška. 

Dobré spomienky na Růžičkovú nemala ani jej suseda Konopníková, ktorú stvárnila miestna amatérska herečka Marie Pilátová. Herečka sa podľa nej často povyšovala. „S ničím sa nebabrala. Napriek tomu, že Helena pôsobila priateľsky, len čo donakrúcala obraz, vôbec so mnou nekomunikovala. Nevšímala si nás,“ priznala krátko pred smrťou obyvateľka Hoštíc. 

Zlé vzťahy medzi nimi vygradovali pri nakrúcaní druhého dielu Slunce, seno a pár facek. „Keď sme hrali scénu, ako sa hromadne bijeme pred zámkom, Helena mi takú vlepila, až sa mi hlava otočila. Hovorila, že keď hrá, tak necíti,“ prezradila v minulosti Pilátová. 

