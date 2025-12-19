Dramatické scény z Bruselu: VIDEO V uliciach protestovali tisíce farmárov! Boli medzi nimi aj Slováci

BRUSEL - V čase, keď sa v Bruseli stretli lídri všetkých členských štátov EÚ, ulice mesta obsadili tisíce nahnevaných farmárov. Protesty proti rozhodnutiam Únie prerástli miestami do násilností a výrazne narušili chod európskej štvrte.
Hnev na politiku Únie vyhnal farmárov do ulíc
Tisíce poľnohospodárov z viacerých krajín Európskej únie sa zišli vo štvrtok v Bruseli, aby vyjadrili nesúhlas so zmenami spoločnej poľnohospodárskej politiky a pripravovanou obchodnou dohodou medzi EÚ a juhoamerickým zoskupením Mercosur. Do belgickej metropoly dorazili aj na traktoroch, ktoré paralyzovali dopravu v okolí inštitúcií Únie, píše agentúra AFP.
Protesty prebiehali v rovnaký deň, ako sa v Bruseli konal summit hláv štátov a vlád všetkých 27 členských krajín EÚ, čo ešte zvýšilo ich politický význam.
„Máme dosť noriem a obmedzení“
Jedným z hlavných terčov kritiky demonštrantov bola plánovaná dohoda s Mercosurom. Farmári upozorňujú, že lacnejšie dovozy z Južnej Ameriky môžu ohroziť európsku produkciu.
„Sme tu, aby sme povedali nie dohode s Mercosurom. Máme pocit, že Ursula von der Leyenová sa ju snaží presadiť bez ohľadu na nás,“ povedal agentúre AFP belgický producent mlieka Maxime Mabille.
Podľa ďalších protestujúcich je dôvodov nespokojnosti viac – od daní na hnojivá až po plánované reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky. „Ľudia majú dosť noriem a obmedzení,“ vyhlásil Antoine Delefortrie z organizácie Mladí poľnohospodári zo severného Francúzska a varoval pred „nekalou konkurenciou“ zo strany krajín Mercosuru.
Napätie pri Európskom parlamente
Situácia sa vyostrila v okolí námestia Place du Luxembourg, priamo pri budove Európskeho parlamentu. Protestujúci tam prevrátili vianočný strom, zapaľovali pneumatiky a vzduchom lietali petardy, uvádza server Politico.
Pred improvizovanými barikádami sa kopili hromady zemiakov, ktoré demonštranti hádzali smerom k policajným kordónom. Podľa The Brussels Times sa niektoré traktory pokúsili preraziť zátarasy, na čo polícia reagovala použitím vodných diel. Neskôr zasahovala aj slzným plynom.
Pokojné aj násilné protesty
Zatiaľ čo v európskej štvrti panovalo napätie, na iných miestach mesta mala demonštrácia pokojnejší priebeh. Traktory tam vytvárali kolóny a protest pripomínal skôr hlučný sprievod s trúbením než pouličné nepokoje.
Podľa belgických médií sa však do konfliktov pri Európskom parlamente zapojili aj osoby so zahalenými tvárami, ktoré neboli spojené so žiadnou poľnohospodárskou organizáciou. Polícia v súvislosti s nepokojmi zadržala niekoľko ľudí.
Farmári aj zo strednej Európy
Na protestoch sa zúčastnili aj poľnohospodári z Česka a Slovenska. Ich delegácie sa však podľa dostupných informácií zapojili najmä do pokojnejších častí demonštrácie a dištancovali sa od násilností.
Do Bruselu začali farmári prichádzať už v stredu večer. Európska poľnohospodárska lobby Copa-Cogeca pred protestmi odhadovala účasť najmenej 10-tisíc ľudí, pričom výraznú časť mali tvoriť najmä francúzski poľnohospodári.