Šokujúci pohľad na Liptove: V lanovke ležal muž v spodnej bielizni so sviečkami

RUŽOMBEROK - Neobvyklý incident sa odohral v kabínke lanovky v Ružomberku. Muž trpiaci psychickými problémami tam zostal v spodnej bielizni so zapálenými sviečkami. Skončil v nemocnici. Informovala o tom Mestská polícia Ružomberok na sociálnej sieti.
V jednej z kabínok lanovky v Parku Štefana Hýroša v Ružomberku sa odohral nezvyčajný incident. Záchranári vo štvrtok (18. 12.) preverovali oznámenie o mužovi, ktorý sa v priestoroch kabínky usadil a strávil tam čas za veľmi zvláštnych okolností. Udalosť sa odohrala pred ôsmou hodinou ráno.
Muž sa nachádzal v kabínke len v košeli a spodnom prádle. Na podlahe si zapálil niekoľko sviečok. Po príchode záchranárov bolo jasné, že dotyčný trpí nejakými psychickými ťažkosťami.
Záchranná služba na miesto okamžite vyslala tím, ktorý mužovi poskytol prvotné ošetrenie. Následne bol pacient prevezený do nemocnice, kde mu poskytli odbornú starostlivosť.