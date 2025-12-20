Sobota20. december 2025, meniny má Dagmara, zajtra Bohdan, Noel

STVR uvedie na Štedrý večer novú pôvodnú vianočnú rozprávku Čáry-máry

Čáry-máry PR článok Zobraziť galériu (27)
Čáry-máry (Zdroj: RTVS)
© Zoznam/ © Zoznam/

Slovenská televízia a rozhlas prinesie divákom na Štedrý večer novú pôvodnú televíznu rozprávku Čáry-máry, ktorú Jednotka odvysiela 24. decembra 2025 o 20.30 h. Pôvodná vianočná rozprávka z dielne Slovenskej televízie a rozhlasu patrí k neodmysliteľnej tradícii televíznych Vianoc už viac ako desať rokov a inak tomu nebude ani tieto sviatky. Magický príbeh o sile lásky, odvahe konať správne a o tom, ako jediný dobrý čin dokáže zmeniť osud celého kráľovstva, vznikol v koprodukcii STVR, DANAE Production a Českej televízie.

Čáry-máry je vtipná a vizuálne hravá rozprávka o čarodejníkovi Lábovi, ktorý síce tvrdí, že je najmocnejší široko-ďaleko, no v skutočnosti je len osamelý a trochu nešikovný prospechár. Keď svojím kúzlom nechtiac spôsobí chaos v kráľovstve, je nútený čeliť vlastnému svedomiu a prvýkrát v živote urobiť niečo, čo nie je len pre jeho vlastné dobro. Postupne sa stáva sprievodcom dvoch mladých ľudí, princeznej Anny a pekára Ondreja, ktorých spočiatku nezmieriteľné antipatie sa menia na lásku. Postavy Ondreja a princeznej Anny sú zároveň odrazom dnešnej mládeže. Hľadajú vlastnú cestu, túžia po slobode a sebauplatnení, no pritom často prehliadajú to najpodstatnejšie. Hoci pochádzajú z rozdielnych svetov a majú odlišné povahy, obaja zápasia s tým, ako uchopiť príležitosti, ktoré im život ponúka. Čáry-máry tak nie je len rozprávaním o láske a boji dobra so zlom, ale najmä príbehom o odvahe konať správne a prekročiť vlastnú komfortnú zónu, pretože len mimo nej sa dá nájsť skutočné šťastie.

Čáry-máry
Zobraziť galériu (27)
Čáry-máry  (Zdroj: RTVS)

V hlavných úlohách sa predstavia Alexander Bárta ako čarodejník Láb, Chiara Mederová ako energická princezná Anna, Martin Klinčúch ako mladý pekár Ondrej a Jan Budař ako spravodlivý kráľ Ladislav. Negatívnu postavu Arpáda stvárni Ľuboš Kostelný. V ďalších úlohách diváci uvidia Petru Polnišovú, Ivetu Pagáčovú, Lukáša Latináka, Juraja „Šoka“ Tabačka, Richarda Hainca, Adriána Hudáka a ďalších.

Za kameru sa postavili Matej Šomrák a Michael Skotnický, výtvarný svet rozprávky vytvoril architekt Tomáš Berka, kostýmy navrhla Ivana Struhárová a o masky a vizáž sa postarala Zuzana Peschlová. Dramaturgičkou STVR je Veronika Gregušová. Scenár napísala Hana Lasicová podľa námetu Antona Škreka, ktorý je zároveň jedným z producentov. Réžie sa ujal Tomáš Jančo.

Galéria: STVR uvedie na Štedrý večer novú pôvodnú vianočnú rozprávku Čáry-máry

Producentsky projekt zastrešujú: za STVR Renáta Koleková a za DANAE Production Veronika Paštéková spolu s Antonom Škrekom. Českú televíziu zastupuje kreatívna producentka Barbara Johnsonová. Ich spoločnou ambíciou je priniesť výpravný, moderný a zároveň hodnotový vianočný príbeh pre celú rodinu.

Hudba v rozprávke Čáry-máry zohráva významnú úlohu a jej autorom je Michal Pelant. Ústrednú skladbu „Už to viem“ naspieval Peter Cmorik, pričom text piesne napísali Anton Škreko a Michal Pelant.

Pri tvorbe rozprávkového sveta zohrali zásadnú úlohu aj výnimočné lokácie. Nakrúcalo sa na viacerých ikonických miestach: na Bojnickom zámku, hrade Buchlov, Červenom kameni, pri Čertovej peci, v Haluzickej tiesňave, v Smoleniciach pri jazierku, na Jelenom skoku či na lúkach pri Skalici, ako aj v ateliéroch STVR. Tieto priestory svojou atmosférou a vizuálnou rozmanitosťou pomohli vytvoriť svet plný tajomstva, humoru a láskavej poetiky.

Čáry-máry
Zobraziť galériu (27)
Čáry-máry  (Zdroj: RTVS)

Režisér Tomáš Jančo hovorí: „Čáry-máry je rozprávka, ktorá pracuje s humorom, dobrodružstvom a emóciami. Nechceme moralizovať, chceme zabaviť. Verím, že diváci si obľúbia aj nešikovného čarodejníka Lába, ktorý zisťuje, že najväčšie kúzlo nie je v paličke, ale v schopnosti priznať chybu a konať dobro. Ako otec dvoch detí viem, že dnešné deti potrebujú hrdinov, ktorí sú autentickí, vtipní a ľudskí.“

Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková dodáva: „Som veľmi rada, že STVR pokračuje v tradícii pôvodných vianočných rozprávok. Verím, že Čáry-máry si nájde svoje miesto medzi príbehmi, ku ktorým sa slovenské rodiny budú počas sviatkov radi vracať. Je to moderná rozprávka, ktorá zostáva verná hodnotám ako dobro, láska, odvaha urobiť správnu vec, a v neposlednom rade prináša aj humor, ktorý dokáže spájať celé generácie.“

Čáry-máry
Zobraziť galériu (27)
Čáry-máry  (Zdroj: RTVS)

Rozprávku Čáry-máry uvedie Slovenská televízia a rozhlas v premiére na Štedrý deň, 24. decembra, o 20.30 h na Jednotke.

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tanečnica Katka Jakeš má za sebou najnáročnejší rok: Prezradila, čo ju zmenilo a ako bude tráviť Vianoce
Tanečnica Katka Jakeš má za sebou najnáročnejší rok: Prezradila, čo ju zmenilo a ako bude tráviť Vianoce
Feminity TV
Herec Pavel Trávniček bol hosťom v relácii Neskoro večer
Herec Pavel Trávniček bol hosťom v relácii Neskoro večer
Prominenti
Asistent trénera HC MONACObet Banská Bystrica Marek Zadina po hladkej domácej výhre so Slovanom
Asistent trénera HC MONACObet Banská Bystrica Marek Zadina po hladkej domácej výhre so Slovanom
Zoznam TV

Domáce správy

Richard Raši.
Raši sa pustil do ostrej kritiky bývalej českej vlády: TOTO povedal o Fialovi! Nádej vidí v Okamurovi
Domáce
Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk
Auto skončilo mimo vozovky.
Dcéra ministra Blanára mala mať nehodu: Z miesta mala odísť aj s dieťaťom pred príchodom polície
Domáce
TVRDÁ RANA pred Vianocami: Veľká slovenská firma KRACHUJE, pristúpila na rázny krok. Čo bude s ľuďmi?
TVRDÁ RANA pred Vianocami: Veľká slovenská firma KRACHUJE, pristúpila na rázny krok. Čo bude s ľuďmi?
Martin

Zahraničné

Británia zápasí s nebezpečnou
Británia zápasí s nebezpečnou superchrípkou. Môže hrozba preniknúť aj na Slovensko? Expert sa vyjadril
Zahraničné
Marco Rubio
USA sa neobávajú eskalácie s Ruskom: Rubio reaguje na napätie okolo Venezuely a útoky na lode
Zahraničné
Masívna migračná vlna pri
Masívna migračná vlna pri Grécku: Pobrežná stráž zachránila pri Kréte takmer 540 migrantov na rybárskej lodi
Zahraničné
FOTO USA začali zverejňovať spisy
USA začali zverejňovať spisy o Jeffrey Epsteinovi: Ministerstvo spravodlivosti odhaľuje nové detaily kauzy
Zahraničné

Prominenti

Fero Joke
Karta sa obrátila! Muži, ktorí obvinili Fera Jokea, sa stali terčom kritiky: Usoplení, prešpekulovaní hajzlíci!
Domáci prominenti
Krutá Růžičková v Slunce,
Krutá Růžičková v Slunce, seno...: Kvôli jej FACKÁM herci plakali... Nemala rada mladé dievčatá!
Domáci prominenti
Svadba v televíznej relácii:
Svadba v televíznej relácii: Český herec netušil, že sa ide ženiť!
Osobnosti
Česká herečka schudla 17
Česká herečka schudla 17 kíl, dala si ODSAŤ tuk a teraz... Vystavila SEXI zadoček na obdiv!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci skúmali biologický vek:
Vedci skúmali biologický vek: Prekvapilo ich, čo NAŠLI v krvi! Telo môže starnúť POMALŠIE než ukazuje kalendár
Zaujímavosti
Roky bola mŕtva a
Roky bola mŕtva a NIKTO si to nevšimol: Mumifikované telo objavili náhodou! ZÁHADNÝ prípad mladej ženy mrazí dodnes
Zaujímavosti
Takto sa zbavíte ovísajúcich
Takto sa zbavíte ovísajúcich paží vo vyššom veku
vysetrenie.sk
Z vyradených lietadiel spravili
TAKTO vyzerá luxus budúcnosti: Vyradené lietadlá premenili na hotel! Pozrite sa, ako vyzerá zvnútra
Zaujímavosti

Dobré správy

Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk
Významná správa pre jednu
Významná správa pre jednu stanicu, dôležitá novinka sa týka trasy z Bratislavy
trnava.zoznam.sk
Ako trávia deti voľný
Realita aj na Slovensku? Nový prieskum ukázal, ako trávia deti voľný čas
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk

Ekonomika

20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)
Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)

Varenie a recepty

Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Výber receptov
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos

Šport

VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
Box
VIDEO Devils udreli aj bez Šimona Nemca, obhajca Stanley Cupu absolútne šokoval súpera
VIDEO Devils udreli aj bez Šimona Nemca, obhajca Stanley Cupu absolútne šokoval súpera
NHL
VIDEO Tri fraktúry a dva vyrazené zuby: Nové informácie po desivom páde nórskeho lyžiara
VIDEO Tri fraktúry a dva vyrazené zuby: Nové informácie po desivom páde nórskeho lyžiara
Lyžovanie
Koubek chce zakopať vojnovú sekeru: 90 percent národných tímov nie je lepších ako Česko
Koubek chce zakopať vojnovú sekeru: 90 percent národných tímov nie je lepších ako Česko
Česko

Auto-moto

VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava

Kariéra a motivácia

Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Kariérny rast
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
CV a motivačný list
Ako digitálny detox po práci môže posunúť vašu kariéru?
Ako digitálny detox po práci môže posunúť vašu kariéru?
Motivácia a produktivita
Vedia Slováci riešiť konflikty v práci? Výsledky prieskumu vás prekvapia
Vedia Slováci riešiť konflikty v práci? Výsledky prieskumu vás prekvapia
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Bezpečnosť
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Armádne technológie
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
Sponzorovaný obsah
Cellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciách
Cellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciách
Android

Bývanie

Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí

Pre kutilov

Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Tanečnica Katka Jakeš má za sebou najnáročnejší rok: Prezradila, čo ju zmenilo a ako bude tráviť Vianoce
Slovenské celebrity
VIDEO: Tanečnica Katka Jakeš má za sebou najnáročnejší rok: Prezradila, čo ju zmenilo a ako bude tráviť Vianoce
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Richard Raši.
Domáce
Raši sa pustil do ostrej kritiky bývalej českej vlády: TOTO povedal o Fialovi! Nádej vidí v Okamurovi
Británia zápasí s nebezpečnou
Zahraničné
Británia zápasí s nebezpečnou superchrípkou. Môže hrozba preniknúť aj na Slovensko? Expert sa vyjadril
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE EÚ plánuje miliardovú pôžičku pre Ukrajinu: Rusko útočilo! Raketový útok zabil civilistov
Muž vytápal svojich susedov
Zahraničné
Muž robil susedom zo života peklo: Vytápal byty! Od polície si pýtal heslo pre vstup

Ďalšie zo Zoznamu