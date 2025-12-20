STVR uvedie na Štedrý večer novú pôvodnú vianočnú rozprávku Čáry-máry

Slovenská televízia a rozhlas prinesie divákom na Štedrý večer novú pôvodnú televíznu rozprávku Čáry-máry, ktorú Jednotka odvysiela 24. decembra 2025 o 20.30 h. Pôvodná vianočná rozprávka z dielne Slovenskej televízie a rozhlasu patrí k neodmysliteľnej tradícii televíznych Vianoc už viac ako desať rokov a inak tomu nebude ani tieto sviatky. Magický príbeh o sile lásky, odvahe konať správne a o tom, ako jediný dobrý čin dokáže zmeniť osud celého kráľovstva, vznikol v koprodukcii STVR, DANAE Production a Českej televízie.
Čáry-máry je vtipná a vizuálne hravá rozprávka o čarodejníkovi Lábovi, ktorý síce tvrdí, že je najmocnejší široko-ďaleko, no v skutočnosti je len osamelý a trochu nešikovný prospechár. Keď svojím kúzlom nechtiac spôsobí chaos v kráľovstve, je nútený čeliť vlastnému svedomiu a prvýkrát v živote urobiť niečo, čo nie je len pre jeho vlastné dobro. Postupne sa stáva sprievodcom dvoch mladých ľudí, princeznej Anny a pekára Ondreja, ktorých spočiatku nezmieriteľné antipatie sa menia na lásku. Postavy Ondreja a princeznej Anny sú zároveň odrazom dnešnej mládeže. Hľadajú vlastnú cestu, túžia po slobode a sebauplatnení, no pritom často prehliadajú to najpodstatnejšie. Hoci pochádzajú z rozdielnych svetov a majú odlišné povahy, obaja zápasia s tým, ako uchopiť príležitosti, ktoré im život ponúka. Čáry-máry tak nie je len rozprávaním o láske a boji dobra so zlom, ale najmä príbehom o odvahe konať správne a prekročiť vlastnú komfortnú zónu, pretože len mimo nej sa dá nájsť skutočné šťastie.
V hlavných úlohách sa predstavia Alexander Bárta ako čarodejník Láb, Chiara Mederová ako energická princezná Anna, Martin Klinčúch ako mladý pekár Ondrej a Jan Budař ako spravodlivý kráľ Ladislav. Negatívnu postavu Arpáda stvárni Ľuboš Kostelný. V ďalších úlohách diváci uvidia Petru Polnišovú, Ivetu Pagáčovú, Lukáša Latináka, Juraja „Šoka“ Tabačka, Richarda Hainca, Adriána Hudáka a ďalších.
Za kameru sa postavili Matej Šomrák a Michael Skotnický, výtvarný svet rozprávky vytvoril architekt Tomáš Berka, kostýmy navrhla Ivana Struhárová a o masky a vizáž sa postarala Zuzana Peschlová. Dramaturgičkou STVR je Veronika Gregušová. Scenár napísala Hana Lasicová podľa námetu Antona Škreka, ktorý je zároveň jedným z producentov. Réžie sa ujal Tomáš Jančo.
Producentsky projekt zastrešujú: za STVR Renáta Koleková a za DANAE Production Veronika Paštéková spolu s Antonom Škrekom. Českú televíziu zastupuje kreatívna producentka Barbara Johnsonová. Ich spoločnou ambíciou je priniesť výpravný, moderný a zároveň hodnotový vianočný príbeh pre celú rodinu.
Hudba v rozprávke Čáry-máry zohráva významnú úlohu a jej autorom je Michal Pelant. Ústrednú skladbu „Už to viem“ naspieval Peter Cmorik, pričom text piesne napísali Anton Škreko a Michal Pelant.
Pri tvorbe rozprávkového sveta zohrali zásadnú úlohu aj výnimočné lokácie. Nakrúcalo sa na viacerých ikonických miestach: na Bojnickom zámku, hrade Buchlov, Červenom kameni, pri Čertovej peci, v Haluzickej tiesňave, v Smoleniciach pri jazierku, na Jelenom skoku či na lúkach pri Skalici, ako aj v ateliéroch STVR. Tieto priestory svojou atmosférou a vizuálnou rozmanitosťou pomohli vytvoriť svet plný tajomstva, humoru a láskavej poetiky.
Režisér Tomáš Jančo hovorí: „Čáry-máry je rozprávka, ktorá pracuje s humorom, dobrodružstvom a emóciami. Nechceme moralizovať, chceme zabaviť. Verím, že diváci si obľúbia aj nešikovného čarodejníka Lába, ktorý zisťuje, že najväčšie kúzlo nie je v paličke, ale v schopnosti priznať chybu a konať dobro. Ako otec dvoch detí viem, že dnešné deti potrebujú hrdinov, ktorí sú autentickí, vtipní a ľudskí.“
Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková dodáva: „Som veľmi rada, že STVR pokračuje v tradícii pôvodných vianočných rozprávok. Verím, že Čáry-máry si nájde svoje miesto medzi príbehmi, ku ktorým sa slovenské rodiny budú počas sviatkov radi vracať. Je to moderná rozprávka, ktorá zostáva verná hodnotám ako dobro, láska, odvaha urobiť správnu vec, a v neposlednom rade prináša aj humor, ktorý dokáže spájať celé generácie.“
Rozprávku Čáry-máry uvedie Slovenská televízia a rozhlas v premiére na Štedrý deň, 24. decembra, o 20.30 h na Jednotke.
