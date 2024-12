Svadba v televíznej relácii: Český herec netušil, že sa ide ženiť!

(Zdroj: Tv Prima)

Richard Genzer sa narodil 20. decembra 1966. Vyrastal so svojou rodinou a babičkou v idylickom prostredí Krčského zámočku Sv. Havla, obklopený lesmi a rybníkmi. Neskôr sa rodina presťahovala do Ďáblic, kde tancoval vo folklórnom súbore a zároveň hral futbal. Otec chcel z neho vychovať prvotriedneho futbalistu, ale Richard sa pri výbere strednej školy rozhodol pre tanečné konzervatórium, čo si aj presadil.

Na konzervatóriu sa pripojil k modernej tanečnej skupine UNO, kde začal po ukončení štúdia aj pracovať. Neskôr vystupoval v muzikáloch, najúspešnejšie boli Krysař, West Side Story či Dracula. Do povedomia divákov sa dostal v zábavnom programe Tele Tele, kde v roku 2000 účinkoval spolu s Michalom Suchánkom a Veronikou Žilkovou. Od roku 2011 vystupoval v improvizačnom programe Partička. Hral v niekoľkých filmoch, ako Kameňák 2 aj 3, Sněženky a machři po 25 letech či Láska za milion. V roku 2018 sa zúčastnil tanečnej televíznej súťaže StarDance a od roku 2019 pôsobil ako jej porotca.

Richard sa v roku 2000 oženil s Lindou Finkovou a ich manželstvo začalo nezvykle. Bola to veľká láska, ktorá vyvrcholila priamo pred televíznymi divákmi. Finková postavila svojho partnera pred hotovú vec a Richard sa dozvedel, že sa žení, až pri obrade. Keď Lindu v programe Hany Zagorovej a Štefana Margitu Hogo Fogo požiadal o ruku, netušil, že štáb pripravil celú svadbu. Hana Zagorová pri slovách: „Pre teba mám špeciálny darček,“ zdôrazňovala, že ide o riadnu a platnú svadbu. A Linda sa v tej chvíli obávala jediného: „Ten dostane infarkt“. Nedostal, a tak sa vzali a niekoľko rokov žili spokojným manželským životom. Majú spolu dcéru Viktóriu a syna Matyáša. V roku 2004 počali ešte tretie dieťa, ale prišli oňho, keď bola Finková v šiestom mesiaci tehotenstva.

Ich manželstvo vydržalo do roku 2012. Herec a zabávač opustil manželku kvôli o dvanásť rokov mladšej Markétě Jiránkovej. Ani ich vzťah však nevydržal. Ani po šiestich rokoch vzťahu ju totiž nedoviedol k oltáru, a tak sa pedagogička v roku 2021 vydala za o trinásť rokov mladšieho bývalého vrcholového atléta, pražského podnikateľa Ondřeja Pítra.

Krach manželstva Lindu netrápil dlho. „Asi týždeň ma preháňalo. Niekto ide k psychológovi, niekto plače kamarátkam, mala som kamaráta, ktorý mesiac ležal doma v posteli a všetci ho museli obsluhovať, pretože nebol schopný vstať a fungovať. Ja som mala týždeň zlý spánok a žalúdočné problémy, ale to bola hlavne reakcia na to, že nastala nová situácia a ja som sa s ňou musela vyrovnať. Potom som sa jedného rána prebudila a vedela som, že už som z toho vonku,“ prezradila Linda pre web prozeny.cz.

Aj keď sa Linda s rozchodom pomerne rýchlo vyrovnala, vnímala ho ako prehru dvoch ľudí. „U nás už to nefungovalo. Mrzí ma to. Samozrejme, je najlepšie, keď sú spolu ľudia, ktorí spolu majú aj deti. Nám sa to ale bohužiaľ pobabralo. Som ale šťastná, že teraz je to zase dobré. I moje deti milujú môjho nového partnera Milana, on miluje ich, nikto sa doma neháda, nie sú žiadne problémy. Takto je to proste najlepšie,“ povedala speváčka v roku 2014 pre iDdnes.cz.

Avšak rozvod Genzera s Finkovou trval dlhých desať rokov. „Rozvod prebehol úplne v pohode, ja som Linde doniesol kyticu, to tam vraj ešte nikdy nevideli. A keď čítali rozsudok, tak sme si obaja aj poplakali. No a potom sme si šli každý po svojom,“ zveril sa Richard Genzer v rozhovore pre reláciu Showtime.

V roku 2021 sa Finková pre iDnes.cz zmienila, že rozvod je podľa nej iba zdrap papiera, rovnako ako papier o manželstve. „Nemyslím si, že rozvod je dôležitý životní krok. Myslím, že to je, keď sa dvaja ľudia rozídu. Ale rozvod, to už je len zdrap papiera,“ povedala lektorka a poradkyňa v oblasti spevu, ktorá žije od rozchodu s Genzerom s priateľom Milanom Večesom.