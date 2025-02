Ceny palív sú stabilné, sú však jedny z najdrahších v regióne: Zlé správy analytika, TAKÝTO vývoj očakáva

(Zdroj: Getty Images/artursfoto)

Oproti minulému týždňu sa ceny palív opäť nijak nemenili. Na čerpačke Slovnaft sa aktuálne predáva liter benzínu za 1,600 eura za liter, nafta 1,562 eura za liter. Na OMV sa liter nafty predáva za 1,569 eura a liter benzínu za 1,609 eura. Na benzínke Shell to je 1,569 eura za liter nafty a 1,599 eura za liter benzínu. Naďalej najlacnejšie tankujeme na čerpačke Orlen, a to 1,542 eura za liter nafty a 1,579 eura za liter benzín.

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

Štatistický úrad potvrdil stabilizáciu cien

To, že sa ceny palív na slovenských čerpačkách významne nemenili, potvrdil aj Štatistický úrad. Poukázali na to, že spotrebiteľské ceny vybraných pohonných látok zaznamenali počas 6. týždňa mierne výkyvy. "Obľúbený benzín 95 sa predával najlacnejšie za posledný mesiac. Naopak, cena prémiového benzínu 98 bola tretia najvyššia v aktuálnom roku. Najpredávanejší diesel ostal na úrovni predošlého týždňa. Benzín natural 95 sa v úvode februára 2025 predával za znížených 1,587 eura za liter. Benzín natural 98 zaznamenal medzitýždňovo zvýšenie hodnoty na 1,792 eura. Obom benzínom sa ceny upravili iba o desatiny centu. Priemerná cena motorovej nafty bola nezmenených 1,549 eura za liter," upozornili na stránke.

Ako dodali, menili sa ceny plynov, v niektorých prípadoch aj výrazne. Plyn CNG bol na hodnote 1,661 eura za kilogram, oproti minulému týždňu tak ide o nárast o tri centy. Za LNG spotrebitelia zaplatili 1,717 eura za kilogram, o 2 centy viac, ako pred týždňom. Iba plyn LPG sa predával za nezmenených 0,763 eura za liter.

(Zdroj: štatistický úrad)

Avšak, medziročne sú ceny palív nižšie. "Aktuálne ceny pohonných látok boli nižšie ako v rovnakom období minulého roka. Motorová nafta bola lacnejšia o 2,6 %, benzín natural 95 o 0,9 % a cena benzínu natural 98 bola ako jediná na rovnakej úrovni ako vlani. Cena plynu LNG bola oproti minuloročným hodnotám vyššia o 12,6 %, LPG o 8,1 % a CNG o 3,7 %. Drahší bol aj ekologický plyn bioLNG, jeho cena medziročne stúpla o 4 %," uzavreli.

Ako tankujú naši susedia?

Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,59 eura za liter a nafty 1,55 eura za liter. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,43 eura, liter benzínu 1,45 eura. Ide tak o rozdiel 14 centov na litri, v prípade nafty o 12 centov. LPG tam stojí 0,72 eura za kilogram, o 4 centy na kilograme menej. V Maďarsku stojí liter benzínu 1,56 eura a liter nafty 1,59 eura. Benzín je v tomto prípade lacnejší o necelé 3 centy, ale nafta je drahšia o 4 centy na litri. Drahšie je aj LPG, kilogram v Maďarsku stojí necelé euro. V Poľsku stojí liter nafty 1,52 eura a liter benzínu 1,49 eura. LPG tu kúpime za 0,78 eura za kilogram. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,58 eura za liter, teda porovnateľne, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,60 eura.

Slovensko Česko Poľsko Maďarsko Rakúsko Benzín 1,59 1,45 1,49 1,56 1,58 Nafta 1,55 1,43 1,52 1,59 1,59 LPG 0,76 0,72 0,78 0,94 x

Analytik: Čaká nás ďalší rast cien

Najvýraznejší vplyv na vývoj cien ropy v uplynulom týždni mal telefonát Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom a Volodymyrom Zelenskym o vojne na Ukrajine a možných mierových dohodách. Tento vývoj viedol k zníženiu rizikových prirážok na rope, čo spôsobilo približne dvojpercentný pokles cien. Vo všeobecnosti zaznamenali ceny pohonných látok na Slovensku v minulom týždni iba mierny vývoj. Informoval o tom v piatok analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.

"Negatívnu náladu na trhu podporili aj americké údaje o inflácii, ktoré naznačili výraznejší rast jadrovej inflácie. Obchodníci preto začali znovu prehodnocovať možné kroky americkej centrálnej banky. Vyššie úrokové sadzby po dlhší čas by mohli tlmiť spotrebu v USA, čo by znížilo dopyt po rope a prispelo k ďalšiemu poklesu cien. K tlaku na pokles prispeli aj údaje o zásobách ropy v USA, ktoré vzrástli o 4,1 milióna barelov, čo prekonalo očakávania analytikov," priblížil Nemky. Napriek tomu sa však ceny ropy držali na úrovniach z predchádzajúceho týždňa, pričom dôvodovom bol podľa analytika vzostup cien na začiatku týždňa, spôsobený obavami z možných sankcií na iránsku ropu a potenciálnym zákazom vývozu ruského benzínu, ktorého cieľom je stabilizácia domácich cien pred obdobím sejby plodín.

(Zdroj: štatistický úrad)

Veľkoobchodné ceny benzínu mali zaznamenať rast, ktorý podľa odborníka spôsobili obavy z možných reštrikcií na ruský vývoz a očakávaním vyššieho dopytu. To by mohlo podľa neho naznačovať, že ceny benzínu môžu v najbližších týždňoch pokračovať v raste. Naopak, veľkoobchodné ceny nafty zostávajú takmer nezmenené, čo signalizuje stabilitu aj na maloobchodných trhoch, doplnil Nemky. "Výhľad na ďalšie mesiace naznačuje skôr rast cien pohonných látok. Sezónny vývoj cien ropy, súčasné relatívne nízke úrovne a postupný príchod motoristickej sezóny vytvárajú potenciálne podmienky na ďalší rast cien ropy. Na druhej strane by však ceny mohli ovplyvniť faktory, ako je pokles geopolitickej rizikovej prirážky alebo zvýšenie ponuky zo strany OPECu, prípadne slabší dopyt, ktorý by zatlačil aj na marže rafinérií, čo by mohlo prispieť k miernemu tlaku na zníženie maloobchodných cien," uzavrel analytik.