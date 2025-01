Tender na ťažbu dreva je diskriminačný: Richard Takáč by ho podľa Demokratov mal zrušiť

Juraj Šeliga (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Tender za skoro 100 miliónov eur na ťažbu dreva je diskriminačný. Jednou z hlavných podmienok je, že prihlásiť sa môžu len tie firmy, ktoré v predchádzajúcich troch rokoch vyťažili najmenej 1,6 milióna kubických metrov dreva. To vie splniť však len minimum firiem, čím rezort pôdohospodárstva eliminuje drvivú väčšinu regionálnych subjektov. Uviedla to Martina Kakaščíková, hovorkyňa mimoparlamentnej strany Demokrati. Strana podľa nej vyzýva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD), aby tender upravil, respektíve zrušil.

"Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky v gescii ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča vypísal krátko pred Vianocami, samozrejme, aby sťažil podávanie námietok, megatender za skoro 100 miliónov eur, opäť na ťažbu dreva. Ide o 3,2 milióna kubíkov kalamity. Zúčastniť sa však môžu iba spoločnosti, ktoré v predchádzajúcich troch rokoch vyťažili aspoň 1,6 milióna kubíkov dreva. To je pre drvivú väčšinu subjektov na trhu ale nesplniteľné. Považujeme to za diskriminačnú podmienku, ktorá môže celú zákazku predražiť. Miestne firmy, ktoré by vedeli spraviť rovnakú službu možno lacnejšie, sa do tendra skrátka nedostanú," vysvetlil Michal Kiča z Demokratov a dodal, že vo veci už podal podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

VIDEO Tlačová konferencia strany Demokrati na tému: Ďalšie zlyhanie Matúša Šutaja Eštoka

"Ukazuje sa pravá tvár predstaviteľov SNS a Smeru. Za slovami o rozvoji vidieka, boji proti lykožrútovi a démonizovaním ochranárov sú skutky. Sporné miliónové zákazky na ťažbu dreva pre neznáme firmy alebo stámiliónové tendre ušité na mieru konkrétnym víťazom. Vyzývam ministra Takáča, aby spornú súťaž okamžite minimálne upravil, ak nie zrušil," doplnil Kiča.

Ak štátne lesy tender dokončia, čoskoro bude podľa neho vidno, pre koho bola táto zákazka desaťročia ušitá na mieru. "Scenár už poznáme z minulosti a z rozprávaní v rôznych videách. V lesoch budú na subdodávkach reálne pracovať miestne firmy a rozdiel, o ktorý sa zákazka môže predražiť, skončí vo vrecku tých 'správnych' ľudí," uzavrel Kiča.