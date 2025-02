Hlina urobil rovnaký NÁKUP potravín ako Takáč: Odlišná SUMA na bloku! ANKETA, ako vidia nižšiu DPH ľudia

Richard Takáč a Alojz Hlina urobili rovnaký nákup s odstupom času, sumy na blokoch sa nezhodujú (Zdroj: Repro foto Facebook/Richard Takáč - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ceny potravín patria stále do ústrednej témy našich politikov. Kým minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) tvrdí, že ceny potravín po znížení DPH reálne klesli a ľudia nakupujú za menej peňazí, opozícia s ním nesúhlasí. Poslanec SaS Alojz Hlina na dôkaz urobil rovnaký nákup ako Takáč, ktorý poukázal na to, že jeho suma na bloku bola oveľa vyššia.

Podľa ministra Takáča nižšia DPH pri potravinách spôsobila, že ľudia nakupujú lacnejšie. Dokazovať to majú jeho dva kontrolné nákupy, ktoré urobil po novom roku (3. 1. a 31. 1.) a porovnal ich s nákupom pred vianočnými sviatkami 2024, kedy platila "stará" DPH.

Minister Takáč znova nakupoval: Z výslednej sumy na bloku ostal zaskočený (Zdroj: Facebook/Richard Takáč - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka)

Na konci januára jeho blok dokazuje, že nakúpil pri poslednom nákupe o viac ako 10 eur lacnejšie v porovnaní s decembrom, kedže v decembri nakúpil za 74,90 eura a na konci januára za 63,35 eura.

(Zdroj: Repro foto Facebook/Richard Takáč - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka)

Hlina však s ministrom nesúhlasí, že po zavedení nižšej DPH na potraviny veci fungujú, ako majú. Poslanec vo štvrtok išiel do toho istého obchodu ako Takáč a nakúpil tie isté potraviny. "To, čo pán minister nakupoval trikrát po sebe, tak som dnes nakúpil aj ja - presne v tom istom reťazci, presne tie isté položky, aby nevzniklo nejaké nedorozumenie. Smola v mojom nákupu bolo to, že som nakupoval po skončení akcie," vyhlásil Hlina. Podľa neho Takáč zabudol pri poslednom kontrolnom nákupe povedať, že z 22 položiek bolo 16 v akcii.

Tlačovka strany SaS: Alojz Hlina o cenách potravín (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Hlinu ten istý nákup vyšiel 72,66 eura. "Bol som korektný v tom, že som tiež nakupoval to, čo bolo v akcii. Keby som nekúpil bravčové plece v akcii, tak môj nákup je drahší, ako ten, ktorý bol v decembri," uvádza Hlina, podľa ktorého nie sú dôležité štatistiky ale to, ako to pocítia v peňaženkách ľudia. Poukazoval na fakt, že po novom Štatistiký úrad SR berie dáta z pokladní, teda aj akciové ceny.

Alojz Hlina (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

"Ceny potravín sú vysoké. Aj preto sú vysoké, lebo na Slovensku sa na poliach napríklad nepasú kravy. Dnes sa však na poliach nepasú kravy, ale vysoká raticová zver," priblížil Hlina, ktorý kritizoval skutočnosť, že Takáč zrušil 5. februára výzvu číslo 74 na pomoc agrosektoru. Bola to podľa Hlinu jediná výzva, ktorú minister Takáč dokázal vypísať.

Čo ukázala naša anketa?

Našich čitateľov sme sa už dvakrát od nového roka pýtali, či pocítili nižšiu DPH pri cenách potravín. Pri prvej ankete sa zapojilo viac ako 4500 ľudí, z čoho približne 67 percent opýtaných nižšiu DPH vo svojich nákupoch pri platení nepocítila. Do druhej ankety, zverejnenej na začiatku februára, sa doteraz zapojilo viac ako 5300 čitateľov, z ktorých až 4340 opýtaných (cca 81 %) nepocítila nižšiu DPH pri nákupe. To znamená, že aj keď sa DPH na potraviny znížila, ľudia nižšie ceny nepociťujú.

Anketa č. 2 (Zdroj: Topky.sk)

V novej ankete pridávame možnosť, na ktorú poukazuje aj poslanec Hlina, a to, či občania nenakupujú dokonca drahšie, ako pri pôvodnej DPH, ktorá platila do konca roka 2024.