Kráľovský plat a žiadne výsledky! Šimečka žiada vládu, aby riešila problémy Slovenska

Michal Šimečka (Zdroj: topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka oceňuje apel prezidenta SR Petra Pellegriniho na riešenie problémov ľudí na Slovensku. Uviedol to v reakcii na novoročný príhovor hlavy štátu. Ocenil by však, ak by prezident podnikol aj aktívne kroky.