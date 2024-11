Zaplatíme si za dovolenku na Slovensku viac? TOTO hovorí analytik

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Dovolenka na Slovensku sa môže v budúcom roku predražiť. Hoci od budúceho roka bude pre cestovný ruch platiť znížená daň z pridanej hodnoty (DPH), kombinácia vládnych opatrení, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2025, môže spôsobiť, že dovolenka na Slovensku by mohla byť drahšia ako doteraz. Myslí si to analytik 365.bank Tomáš Boháček.