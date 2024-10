ECB sa podľa člena Rady guvernérov nemusí so znižovaním sadzieb ponáhľať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Wunsch sa pripojil k viacerým predstaviteľom ECB, ktorí dali od jej októbrového zasadnutia najavo, že o znížení sadzieb v decembri, s čím trhy do veľkej miery počítajú, nie je definitívne rozhodnuté. Guvernér belgickej centrálnej banky ďalej v rozhovore pre Reuters uviedol, že do leta budúceho roka očakáva návrat inflácie v eurozóne na cieľovú hodnotu 2 %. Ak by inflácia zrýchlila pokles ešte výraznejšie, bolo by to dôvodom na ďalšie znižovanie sadzieb, ktoré by však malo byť postupné, kým sa nezmiernia obmedzenia v ekonomike, dodal predstaviteľ ECB.

(Zdroj: Getty Images)

Guvernér holandskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Klaas Knot sa počas víkendu vyjadril, že ECB by si mala ponechať otvorené všetky možnosti, čo sa týka ďalšieho vývoja úrokových sadzieb. Cez víkend sa k nim pripojil aj Knot. "Je dôležité, aby sme v súvislosti so sadzbami mali otvorené všetky možnosti. To nám umožní vyhnúť sa akýmkoľvek rizikám pre hospodársky rast aj inflačné vyhliadky," povedal Knot.

ECB na svojom zasadnutí 17. októbra znížila úrokové sadzby, už tretíkrát v tomto roku. Niektoré zdroje blízke rozhodovaniu centrálnej banky na to uviedli, že ak ECB nezaznamená v nasledujúcich týždňoch vyslovene nepriaznivé ekonomické dáta, dá sa očakávať, že v decembri dôjde k ďalšej redukcii úrokových sadzieb. Minulý týždeň sa pokúsili nadšenie trhov schladiť traja zástupcovia ECB z Nemecka, Lotyšska a zo Slovinska, pričom podľa prezidenta Bundesbanky Joachima Nagela by sa ECB nemala s ďalšou redukciou príliš ponáhľať.