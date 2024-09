Čína varuje výrobcov automobilov pred rizikami pri výstavbe závodov v zahraničí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Chen Jianli/Xinhua)

ŠANGHAJ - Čínske ministerstvo obchodu v lete varovalo domácich výrobcov automobilov pred rizikami investícií do automobilového priemyslu v zahraničí. Uviedli to dva zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.