PRIESKUM Až 75 % samoživiteľov s dvomi a viac deťmi nemá žiadne úspory

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Dve tretiny samoživiteľov s dvomi a viac deťmi nemá žiadne úspory. V porovnaní s minulým rokom vníma svoju finančnú situáciu horšie aj 65 % samoživiteľov s jedným dieťaťom, pričom viac ako polovica z nich má v súčasnosti požičané peniaze. Naopak, až 67 % seniorov uviedlo, že má vytvorené úspory. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorý realizovala agentúra AKO.

"Neznamená to, že seniori sa u nás majú dobre. Je však jasne vidieť, že matky alebo otcovia, ktorí sú na výchovu detí sami, sú najohrozenejšou sociálnou skupinou," uviedol riaditeľ spoločnosti Peter Dvornák.Doplnil, že 38 % samoživiteľov s jedným dieťaťom a 67 % s dvomi a viac deťmi majú našetrené peniaze do výšky 1000 eur. Úspory v sume viac ako 5000 eur si jednorodičovské domácnosti vytvárajú v menšom počte, a to 26 % matiek alebo otcov s jedným dieťaťom a 33 % s dvomi a viac deťmi.

(Zdroj: Getty Images)

Z prieskumu vyplynulo, že dve tretiny samoživiteľov s jedným dieťaťom a 42 % s dvomi a viac deťmi cítia, že sa ich finančná situácia medziročne zhoršila. V porovnaní so seniormi vo veku 66 a viac rokov hodnotí svoju situáciu ako nezmenenú viac ako polovica z nich. Iba 36 % dôchodcov uviedlo, že sa zhoršila.

Najväčší problém majú samoživitelia so splácaním záväzkov a dlhov. Úver alebo pohľadávky po splatnosti má podľa inkasnej spoločnosti aktuálne iba 11 % seniorov vo veku 66 a viac rokov, pričom pri samoživiteľoch s jedným dieťaťom je to až 60 %. Svoje záväzky nezvláda splácať načas 10 % jednorodičovských domácností s jedným dieťaťom a v prípade dvoch a viac detí je to 25 %."V rámci populácie celkovo pritom má dlhy po splatnosti iba 4,4 percenta respondentov prieskumu a medzi seniormi nad 66 rokov má nesplatené dlhy len jedno percento ľudí," uzavrela spoločnosť.