Kráti sa nám čas, musíme ušetriť miliardy! Analytici varujú pred hrozivým scenárom: Z TOHTO bude plakať celé Slovensko

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Stále nepoznáme, kde chce vláda škrtať. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD) pôvodne sľuboval, že konsolidačné opatrenia predstaví ešte pre letom. Je však september a balíček, ktorý má ušetriť viac ako 1,4 miliardy eur, stále nepoznáme. Koalícia sa nevie dohodnúť na tom, komu dať, komu zobrať a koľko. Predstavy jednotlivých strán sa majú totiž líšiť. Do dvoch týždňov by sme mohli počuť finálny návrh. Analytici zatiaľ pripomínajú, akou cestou išli Gréci a kam ich nakoniec doviedla. Upozorňujú, že ak by sme dopadli podobne, malo byt to výrazne negatívne následky.