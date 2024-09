Asociácia nemocníc Slovenska opätovne upozorňuje! Treba navýšiť financie pre zdravotníctvo

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) v Ružinove (Zdroj: TASR - Štefan Puškáš)

ANS upozornila na navýšenie finančných nákladov, ktorým bude čeliť v roku 2025. Podotkla, že zvyšovanie mzdových nákladov, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy, a rast prevádzkových nákladov spôsobených infláciou spôsobí nemocniciam združeným v ANS nárast nákladov o ďalších 140 miliónov eur. "Upozorňujem, že ide len o navýšenie, nie o celý objem," doplnil Petko. Je preto podľa neho nevyhnutné, aby kapitola pripravovaného rozpočtu pre zdravotníctvo počítala s takýmto nárastom a kryla oprávnené nároky. Zároveň zopakoval, že v tomto roku je potrebné rezort dofinancovať o približne 250 miliónov eur.

archívne video

Marián Križko popisuje priebeh výstavby novej vojenskej nemocnice (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Asociácia chce okrem otázky financií na tripartite riešiť aj optimalizáciu siete nemocníc či reformu záchrannej zdravotnej služby. "Musím povedať, že toto budú určite svetlejšie body toho rokovania, lebo tu vidíme, že sa posúvame," skonštatoval Petko. ANS chce tiež v súvislosti s rekonštrukciou nemocníc v rámci plánu obnovy upozorniť na to, že niektoré z nich budú potrebovať pomoc štátu. "Nemocnice, ktoré budú v rekonštrukcii a budú rekonštruovať vnútorné priestory lôžkových oddelení, tak je úplne logické, že na určitý čas budú musieť časť zdravotnej starostlivosti obmedziť. (...) Zdravotné poisťovne potom môžu reagovať, logicky, na to tým, že sa budú snažiť znížiť platby pre tieto nemocnice, ale fixné náklady nemocniciam ostanú na rovnakej úrovni," ozrejmil Petko. Štát by mal podľa neho zasiahnuť tak, aby nemocnice neboli finančne postihované od zdravotných poisťovní.

ANS chce požiadať štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu

Petko zároveň informoval, že ANS chce požiadať štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) o predĺženie zmlúv s jej členmi do konca roka v takom rozsahu ako doteraz. Verí, že sa dohodnú. "Zajtra požiadame Všeobecnú zdravotnú poisťovňu o pokračovanie zmluvy do konca roka v takom stave ako doposiaľ, aj z hľadiska rozsahu, aj z hľadiska finančných tokov," povedal Petko. V súčasnosti majú členovia ANS zmluvy s VšZP platné do konca októbra. So súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union majú členovia ANS zmluvy platné do konca roka.