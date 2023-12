Niektoré pekárne začínajú obmedzovať výrobu pre predčasné dôchodky a chorobnosť

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Daniel Niemann)

BRATISLAVA - Niektoré pekárne na Slovensku už pre nedostatok zamestnancov začali obmedzovať produkciu a prestávajú prijímať nové objednávky. V predvianočnom období, keď býva dopyt po chlebe, pečive a koláčoch troj- až štvornásobne vyšší ako počas roka, to môže spôsobiť nedostatok niektorých pekárskych a cukrárskych výrobkov na pultoch. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Týkať sa to bude podľa neho najmä tradičných regionálnych slovenských vianočných výrobkov.