Pracujúci odchádzajú, na predčasné dôchodky ich lákajú astronomické sumy! Odchod do penzie sa oplatí TÝMTO ľuďom

(Zdroj: Gettyimages.com, TASR - Martin Baumann)

archívne video

Minister práce Erik Tomáš k 13. dôchodkom (Zdroj: Facebook/ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)

Sociálna poisťovňa zaznamenala v uplynulých týždňoch zvýšený nárast žiadostí o predčasný starobný dôchodok, najmä po 40 odpracovaných rokoch, píše portál Hospodárske noviny. Tento nárast tak predstavuje navýšenie týchto žiadostí až o 56 percent oproti minulému roku. Ešte v priebehu minulého roka tak do septembra o predčasný dôchodok žiadalo len 9861 ľudí, tento stav sa však medziročne navýšil na úroveň až 15 359 žiadostí. „Stav podávania žiadostí o dôchodok pozorne sledujeme, pravidelne vyhodnocujeme a prijímame priebežné opatrenia,“ povedal Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Odborníci naprieč celým spektrom odvetví však varujú pred nepriaznivými následkami takéhoto masívneho odchodu pracujúcej sily. Tvrdia, že počet pracujúcich ľudí sa bude takýmto tempom neustále viac znižovať, na ich pozície však nestoja rady náhradníkov. Problémy s odlevom zamestnancov už v dnešnej dobe hlásia Slovenské železnice, pošta či nemecký Volkswagen, ktorý je v aktuálnej dobe jedným z najväčších zamestnávateľov.

Ako informuje denník OOOOOOOOO, k radu spoločností, ktoré sa ocitajú v problémoch sa pridávajú už aj slovenskí pekári. „Situácia je napätá, máme veľa ľudí, ktorí požiadali o predčasnú penziu ku koncu roka. K tomu sa pridala vysoká chorobnosť. V niektorých pekárňach chýba až tretina zamestnancov,“ tvrdí predseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský.

Milan Lapšanský (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Varovný prst zdvíha aj Milan Bošňák z portálu Dáta bez pátosu, podľa ktorého je tento typ odchodu do penzie pre pracujúcich zaujímavý a lákavý. „Namiesto platenia odvodov z platu v zamestnaní dostáva predčasný dôchodca čistého 750 eur mesačne a toto ruinuje dôchodkový systém,“ upozornil.

Odchod do predčasného dôchodku sa podľa niektorých ľudí oplatí

Podľa aktuálnych pravidiel tak pri odchode do predčasného dôchodku stratíte 0,3 percenta za každý rok, ktorý vám chýba do odchodu do riadneho dôchodku. To však platí v prípade, ak prekročíte požadovanú hranicu najmenej 40 odpracovaných rokov. Ak sa rozhodnete do predčasnej penzie odísť skôr, táto redukcie sa zvyšuje na úroveň 0,5 percenta.

Podľa Jozefa Mihála, bývalého podpredsedu vlády a odborníka na dane a odvody sa však odchod do predčasného dôchodku aj napriek týmto pravidlám v niektorých prípadoch oplatí. „Najmä v súvislosti s výhodnou valorizáciou dôchodkov priznaných ešte v roku 2023 je logická otázka, či by nebolo pre občana, ktorý dosiahne dôchodkový vek až v roku 2024, prípadne až v roku 2025, 2026, výhodné požiadať o predčasný starobný dôchodok ešte v roku 2023. Pre tých, čo neradi čítajú dlhšie analytické texty plné čísiel, je odpoveď hneď tu: Áno, požiadať o predčasnú penziu ešte v roku 2023 je vo všeobecnosti výhodné,“ tvrdí.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Na svojom portály Relia tak uvádza aj konkrétne príklady. V niektorých tak napokon výhody odchodu do predčasného dôchodku z ďaleka prevyšujú ich nevýhody. „Pani Mária požiadala o predčasný starobný dôchodok od 13.11.2023, do 31.12.2023 ho poberala vo výške 691,10 €, od 1.1.2024 ho mala zvýšený na 716 €. Tým, že o predčasný starobný dôchodok požiadala, za dobu od 13.11.2023 do 9.6.2024 dostala predčasný starobný dôchodok v celkovej výške približne 4900 €, k tomu za november 2023 a za december 2023 ešte 13.-te dôchodky spolu 448,01 €. Spolu dostala sumu 5348 €,“ uvádza Mihál.

Dodáva, že ak by osoba v takomto prípade čakala, dostala by sa do nevýhodnej pozície. „Ak by o PSD nežiadala, ale počkala by na ‚riadny‘ starobný dôchodok, od 10.6.2024 by poberala starobný dôchodok 730,40 €. Takto by bol jej starobný dôchodok o 14,40 € vyšší (730,40 € - 716 € = 14,40 €). Sumu 5348 € by v podobe vyššieho dôchodku dostala za 371 mesiacov poberania dôchodku, teda po približne 31 rokoch. Inými slovami, ak by žila ešte 31 rokov, v podobe vyššieho dôchodku by získala sumu, ktorú mohla mať v podobe predčasného dôchodku v období od 13.11.2023 do 9.6.2024,“ vysvetlil s tým, že podľa jeho názoru je tak odchod do predčasného dôchodku jednoznačne výhodnejší.