BRATISLAVA - V dôsledku ekonomických rozdielov medzi regiónmi si ľudia hľadajú prácu aj mimo hraníc svojho okresu. Každý štvrtý zamestnanec na Slovensku býva v inom okrese, ako pracuje. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti Trexima Bratislava, ktorú robili na základe údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Do významných ekonomických centier prichádza 60 % dochádzajúcich. V Bratislave pracuje 31 % zo všetkých dochádzajúcich, v Košiciach 9 % a v Žiline 5 %. Naopak, najhoršie sú na tom Trenčín a Trnava, z ktorých odchádza približne rovnaký počet osôb pracovať do iných regiónov, ako prichádza. Osoby s najvyšším vzdelaním chodia pracovať do Bratislavského a Košického kraja. Nevzdelanejšia pracovná sila odchádza z Prešovského, Žilinského a Trenčianskeho kraja.

"V Bratislave je až 43 % celkovej ekonomickej výkonnosti tvorenej osobami z iných regiónov. Košice získavajú 30 % a Žilina 20 % ekonomickej výkonnosti vďaka mobilite pracovnej sily podľa vzdelania. Na druhej strane okresy ako Poltár, Košice-okolie, Pezinok, Senec, Gelnica strácajú viac ako 70 % svojej ekonomickej výkonnosti v dôsledku odchodu osôb za prácou do iných regiónov," uviedol expert zo spoločnosti Trexima Ivan Láska.

Najvzdelanejšie osoby žijú v Bratislave a Košiciach

Najvzdelanejšie osoby žijú v Bratislave a Košiciach, vysoká vzdelanostná úroveň je aj vo všetkých krajských mestách, v Senci a Pezinku. Najnižšie vzdelanie majú ľudia žijúci v okresoch Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Gelnica, Poltár, Veľký Krtíš. Ženy majú vyššiu úroveň vzdelania ako muži, avšak majú horšie kariérne možnosti.