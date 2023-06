VIDEOROZHOVOR Hlina by bral do koalície radšej Pellegriniho ako Kollára! V otázke interrupcií má jasno

BRATISLAVA – Na politickej scéne pôsobí už niekoľko rokov, za ten čas stihol vystriedať viacero politických strán. Bol poslancom parlamentu za stranu OĽaNO, šéfoval KDH a založil aj vlastný subjekt. Hovorí o sebe, že je umiernený konzervatívec, no najnovšie spojil sily s liberálnou SaS a v predčasných parlamentných voľbách bude za stranu kandidovať na 150 mieste. O tom, prečo išiel do takéhoto spojenectva, voči komu je v politike zaujatý, či aké sú jeho vzťahy s Richardom Sulíkom, sme sa rozprávali s Alojzom Hlinom.

Vy ste konzervatívny, SaS je liberálna. Ide toto dokopy?

- Ide.

V čom?

- Žijeme takú dobu, ako žijeme. Myslím si, že rozhodujúci zápas nebude zvedený na poli liberalizmus verzus konzervativizmus, ale bude sa zvádzať na poli Byzanská ríša verzus západorímska civilizícia. Vtedy treba hladať medzi konzervatívcami a liberálmi to, čo nás spája. Je dosť toho, čo nás rodeľuje, ale mali by sme to preklopiť na to, čo nás spája. To si zadefinujeme a vieme, že treba chrániť to, čo žijeme. Má to svoje chyby, nedostatky, je to unavené, ale stále je to najlepší systém, ako sa dá spravovať spoločnosť - demokracia.

Čo vás spája s SaS? V čom je ten najväčší prienik?

- Ekonomika. Politika je o ekonomike a mala by byť vo veľkej miere o ekonomike. U nás je to čistá emócia a podľa mňa niečo, čo treba hľadať v iných priestoroch, nie politických. Čiže ak sme v niečom za jedno, tak v ekonomike. Viem, že ľudia sú za určitých okolností ochotní zdvihnúť zrak z taniera keď začnete hovoriť o tom, kto má čo v nohaviaciah. Je to klasická ruská schéma - keď už nič nezaberá, začni hovoriť o sexe a upútaš pozornosť. Je to nebezpečné, zahlcujeme sa tu tým a je toho už veľa, nekončí to, v zásade to nemá nijaké riešenie a popri tom nám uniká svet. Stratili sme efektivitu, nemáme riešenie, nemáme výkonnosť, neprodukujeme kádre, ktoré sú schopné niečo robiť a ako ekonomika máme zarobené na veľký problém.

V politike ste už vystriedali viacero strán. Spomenúť môžeme napríklad Obyčajných ľudí, KDH, Dobrú voľbu. Teraz je to SaS. To sú dosť odlišné subjekty. U niektorých ľudí to môže vyvolať dojem, že nie ste názorovo konzistentný, neviete čo chcete a vašim jediným cieľom je dostať sa do parlamentu....

- Ak by bol za menenie strán trest, tak aký by bol? Doživotie? Lebo ja si nemyslím, že za to, že zmeníte stranu, by ste mali mať doživotie.

