Za deň prišli o všetko, otcovia páchali samovraždy! Komunistická lúpež storočia: Z detailov menovej reformy mrazí

PRAHA/BRATISLAVA – Rok 1953 sa zapísal do dejín Československa čiernymi písmenami. V tomto období sme spolu s Českom tvorili spoločnú socialistickú republiku, ktorá prijímala nariadenia priamo z Moskvy. Nebolo to inak ani v prípade novej reformy, kvôli ktorej skončilo mnoho rodín doslova na ulici.

archívne video

Prišlo to náhle a nečakane. Menová reforma v Československu bola spočiatku prezentovaná ako opatrenie proti zbohatlíkom. V skutočnosti to bola len zásterka komunistického režimu, ktorý potreboval vyriešiť problémy tuzemskej ekonomiky. Tá bola orientovaná prevažne na ťažký priemysel, čo malo za následok veľké množstvo peňazí v obehu. Ľudia síce mali plné vrecká, ale regále v obchodoch zívali prázdnotou. Spotrebiteľ si nemal čo kúpiť. Ako informuje iDnes.cz, z hľadiska politiky predstavovala menová reforma prechod k sovietskemu centrálnemu plánovaniu a s tým spojené aj všetky ekonomické procesy.

V piatok 29. mája 1953, teda tri dni pred zavedením nového zákona, vtedajší prezident ČSSR Antonín Zápotocký ubezpečoval verejnosť, že československá koruna je silná a nič nehrozí. Predseda československej socialistickej vlády Viliam Široký povedal do rozhlasu o necelých 24 hodín presný opak. Prijali sme zákon o menovej reforme s tým, že od 1. júna 1953, nadobudne účinnosť. Znamenalo to, že budú platiť nové peniaze. Tie existujúce stratili svoju pôvodnú hodnotu a bol to obrovský prepad.

Skončili na ulici

Bežným ľuďom, ktorí mali aspoň nejaké úspory, sa nemohlo stať nič horšie. Celý proces s peňažnou reformou z roku 1953 sa tajil až do jej zavedenia. Nové bankovky a koruny sa v Sovietskom zväze (ZSSR) vymieňali v pomere 5:1, v ktorom sa vyplácali aj mzdy a dôchodky. To bol ešte lepší prípad, pretože čiastky, ktoré presiahli hodnotu 300 starých korún, podliehali šialenému pomeru 50:1. Platilo to aj v prípade bankových vkladov, ktoré prepadli v prospech štátu. Z dňa na deň skončilo mnoho rodín doslova na ulici. Za jednu noc sa stali všetky štátne dlhopisy bezcennými.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Sovietsky režim si veľmi dobre uvedomoval, že vyhlásením reformy v sobotu už ľudia svoje úspory nezachránia. Bola to časovaná bomba, ktorá vybuchla nasledujúci pondelok. Do pondelka si ešte mohli Čechoslováci kúpiť tovar v pôvodnej mene, ale takmer všetko bývalo počas víkendu zatvorené. Znehodnotenie pôvodnej meny prinieslo aj zrušenie prídelového systému. Po zrušení odberných kupónov už nehrozil scenár, že v obchodoch bude nedostatok tovaru. Situácia sa doslova otočila. Obchody boli plné tovaru, ale vrecká spotrebiteľov zívali prázdnotou.

Podľa informácii vtedy.sk sa nové mince razili v Petrohrade (Leningrad) a platidlá v tlačiarni cenín Goznak Moskva. Obyvateľstvo na Slovensku predložilo dokopy na výmenu 11,5 miliardy korún, za ktoré dostalo presne 422, 103 milióna nových korún. Slovenský občan dostal v priemere za 3329 starých peňazí, 121 nových. Výmena prebehla rýchlo, trvala len štyri dni.

Protesty najmä na západe

Vo vtedajšej situácii nebolo žiadnym prekvapením, že po celej krajine vypukli nepokoje a štrajky. Najviac si to odniesli obyvatelia Plzne. Zamestnanci Škody (Preteky V.I. Lenina) zničili krajský súd aj radnicu, odkiaľ vyhadzovali z okien predstaviteľov sovietskeho socialistického režimu. Podobný scenár sa odohral aj v Prahe. Na Slovensku sa podobné protesty neodohrali, pretože v tom období bol ťažký priemysel sústredený najmä v Česku. Podľa denníka Pravda sa v Bratislave na múroch budov objavili akurát nápisy "Nechceme diktatúru komunizmu". Problémy boli hlásené z Handlovej a Zlatých Moraviec, kde baníci odmietli nastúpiť do práce.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Väzenie alebo vysťahovanie

Mnoho účastníkov protestných akcií skončilo vo väzení, niektorí aj na 18 rokov. Výnimkou neboli ani pracovné tábory alebo iné tresty. K tým najtvrdším patrilo nútené vysťahovanie, v júni a júli 1953 bolo napríklad z Plzne vysídlených okolo 200 rodín. Podľa historikov neboli súdne procesy medializované, pretože komunistický režim nemohol pripustiť, že proti nemu povstali príslušníci robotníckej triedy.