Šokujúce odhalenie z posledných dní princa Philipa (†99) a kráľovnej: Drž hubu, ty hlupaňa!

Kráľovná Alžbeta II. a princ Philip oslávili v novembri minulého roka 73. výročie sobáša. Ich láska a spolužitie sú pre mnohých príkladom. Ak by ste však čakali, že v ich zväzku bolo vždy všetko dokonalé a harmonické, sklameme vás.

VIDEO: Životný príbeh princa Philipa (†99).

Všetko nasvedčuje tomu, že vojvoda a kráľovná žili za múrmi paláca podobne ako mnohí smrteľníci. I oni sa určite vedeli poškriepiť, pohádať a asi si občas venovali aj nie príliš pekné slová.

Dokazuje to svedectvo istého zamestnanca, ktorý si omylom vypočul jednu takú ich hádku v čase, keď boli kvôli pandémii COVID-19 v nútenej izolácii. „Ach! Drž uz hubu, ty hlúpa žena!” povedal vraj svojej manźelke Philip. „Nie som žiadna hlupaňa. Som kráľovná,” bola vraj reakcia, ktorou Alžbeta II. odbila svojho muža.

‚Nemohol som veriť vlastným ušiam. Ale neskôr mi bolo povedané, že oni dvaja sa takto bežne doberajú. Asi by to o nich nik nebol povedal. Svojim spôsobom to bolo také milé,” dodal spomínaný pracovník, ktorý bol jedným z 20 členov služobníctva, ktoré sa o urodzený pár počas pandémie staralo.

Na niekoho možno tieto slová budú pôsobiť šokujúco. Nie je ale tajomstvom, že princ Philip mal svojský humor, ktorému Alžbeta II. zjavne rozumela a nevnímala ho urážlivo.

Krátko pred poslednou rozlúčkou s milovaným manželom zverejnila kráľovná jednu z ich spoločných fotografií, ktoré doteraz svet nevidel. Záber vznikol v roku 2003 v škótskom národnom parku Cairngorms a urodzený pár sa nechal zvečniť, ako sedí v tráve.

Za zmienku určite stojí odkaz, ktorý Alžbeta II. napísala zosnulému manželovi na rozlúčku. Ako si niektorí jedinci všimli, bol súčasťou venca na rakve. Síce sa nedá presne povedať, aké boli kráľovnine posledné slová, ktoré manželovi cestou na večnosť adresovala, ale viacerí sa zhodujú, že sa podpísala ako Tvoja milovaná Lilibet.

Práve táto prezývka z detstva, keď Alžbeta II. nevedela správne vysloviť svoje meno, bola prezývkou, ktorú Philip pri svojej manželke tak rád používal.