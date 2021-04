Alžbeta II. po smrti manžela: Princ Charles si musí počkať... Kráľovná sa trónu nevzdá!

LONDÝN - Napriek tomu, že britskú kráľovnú Alžbetu II. smrť jej manžela princa Philipa (†99) hlboko zasiahla, trónu sa zrieknuť neplánuje. Pre TASR to uviedli profesor londýnskej univerzity UCL Robert Hazell a anglický spisovateľ Hugo Vickers. Obaja sú odborníkmi na britskú kráľovskú rodinu.

Britská panovníčka sa už v minulosti vyjadrila, že tak, ako jej predchodcovia, aj ona plánuje zostať na britskom tróne až do svojej smrti, povedal Hazell.

V Británii však podľa Hazella určitá časť spoločnosti už dávnejšie "špekulovala", že by kráľovná pre pokročilý vek mohla svojho syna princa Charlesa vymenovať za svojho regenta.

Zástupnícka forma vládnutia je možná len vtedy, ak by sa kráľovnin vysoký vek negatívne podpísal na jej fyzickom či duševnom zdraví, od čoho má však súčasná panovníčka ďaleko, vyjadril sa Hazell.

"V praxi tak pravdepodobne uvidíme niečo ako neformálne, 'mierne' regentstvo, v rámci ktorého ďalší členovia 'pracujúcej' kráľovskej rodiny, na čele s princom z Walesu, na seba zoberú kráľovnine povinnosti nevyplývajúce z ústavy," vysvetlil Hazell.

Expert na britskú monarchiu Vickers si tiež nemyslí, že by kráľovná v najbližšom čase odstúpila, a dodáva, že ani v prípade pokročilého veku či zdravotných komplikácií nie je jej abdikácia nutnosťou. V prípade, že by nebola schopná vykonávať svoje povinnosti, by ich v úlohe regenta prebral jej syn Charles.

Kráľovná Alžbeta II. sa podľa odborníkov na britskú kráľovskú rodinu trónu nevzdá ani po smrti manžela. Zdroj: SITA

Napriek tomu, že po smrti princa Philipa sa pozornosť médií i verejnosti obrátila na jeho vnuka Williama, možnosť, že by sa princ Charles vzdal nároku na trón v prospech svojho najstaršieho syna, Vickers odmieta. Princ Charles podľa odborníka na svoju korunováciu čaká už dlho a je preto "veľmi dobre vytrénovaným" nástupníkom britského trónu.

Princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety II., zomrel v piatok 9. apríla vo veku 99 rokov. Sobotňajším pohrebom na Windsorskom hrade sa v Británii končí osemdňový štátny smútok. Na žiadosť samotnej panovníčky však obdobie trúchlenia pre členov kráľovskej rodiny potrvá ešte nasledujúci týždeň.