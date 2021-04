Slovenská speváčka priznala závislosť na alkohole: Nevedela skončiť... Neodmietla ani marihuanu!

Keď Veronika prvýkrát pričuchla k slovenskému šoubiznisu, bola ešte len mladým "násťročným" dievčaťom, ktoré nemalo šajnu, čo všetko ju čaká. Vďaka jej nesmiernemu talentu sa sny začali závratnou rýchlosťou meniť na skutočnosť a zrazu sa ocitla v centre diania. Niet preto divu, že časom to neustála.

Rýchly životný štýl, mnoho práce pod tlakom, stres a v neposlednej rade aj divoké celebritné párty boli príčínou, prečo začala mať obrovské problémy. Tie napokon vyústili aj do panickej úzkosti a strašidelných atakov. Ronie sa nikdy netvárila, že kedysi nerobila žiadne vylomeniny a o týchto problémoch dnes hovorí otvorene.

Tentokrát však bola ešte o čosi úprimnejšia a priznala, že jedným z jej najväčších démonov bol alkohol, ktorý ju dostal na najväčšiu hranu. „Nikdy som nemala žalúdok, aby som o tom hovorila verejne - lebo veď v "mojom postavení" - tak mladá, to je zlý príklad. Šľak to traf, dnes sa o tom nebojím rozprávať, lebo už som túto časť seba prijala a viem s čím alebo teda s kým žijem," začala svoje rozprávanie talentovaná umelkyňa.

Napriek tomu, že je Ronie mladá, v živote si prešla mnohými úskaliami. Vďaka vlastnému úsiliu sa jej však podarilo dostať na správnu cestu, začala na sebe pracovať a dnes jej talent oceňujú aj tí najznámejší slovenskí muzikanti. Zdroj: Instagram Ronie

„Mala som ako dosť mladá problémy s alkoholom. A po tom, ako som sa dostala do šoubizu, sa to len prehĺbilo. Moji naozaj blízki vedia, aké zlé to so mnou bolo. Najprv som to brala ako srandu, veď sme mladí. Ruka hore, popijeme. Ale časom som prišla na to, že ma nič nenapĺňa bez pohárika. A to ja som tých "pohárikov" bola schopná otočiť obrovské množstvo," priznala Ronie.

Veronika sa svojim démonom dokázala postaviť. Zdroj: Instagram Ronie

A práve to bolo ďalším problémom. „Nekonečný kolotoč. Takmer každý deň alkohol párty, koncerty, domy, byty. Takmer každý deň nie iba pohárik, ale riadne veľa alkoholu. A každé ďalšie ráno hnusné stavy, kedy nič iné nepomohlo, ako ísť sa "zabaviť" znovu," vysvetlila speváčka a dodala, že z takejto obyčajnej zábavy sa napokon stal zlozvyk, z ktorého sa vo finále vyvinula závislosť.

Zvyšok jej spovede si môžete prečítať vo videu vyššie, kde sa dozviete, kam ju až závislosť k alkoholu priviedla a ako sa jej podrailo nad týmto neduhom zvíťaziť!