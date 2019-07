Hrôzy farmárov zďaleka nekončia: Agromafia na severe, výhražné telefonáty a iné hrozby

Tieto prípady v reportáži odvysielala televízia Markíza. Nedovolené čerpanie agrodotácií má svoje chápadlá aj pri Žiline v obci Lysica. Po zverejnení mapy pozemkov sa viacerí majitelia nestačili čudovať. Po skontrolovaní čerpania jednotlivých dotácií prišli na šokujúce zistenie. Na údržbu pozemkov tam čerpajú peniaze úplne cudzí ľudia. Majitelia sa preto postavili na odpor, no narazili na problém.

Ľudia, o ktorých nepočuli

Jeden z majiteľov pozemku sa pre televíziu vyjadril, že na jeho pozemok poberá dotáciu cudzí človek. „Prišiel som takto na to, že vlastne za minulý rok na pozemku, ktorý ja obhospodarujem, berie dotácie pani, o ktorej som ja nikdy nepočul. Je to pani z vedľajšej dediny. Ale nikdy ma nikto nekontaktoval a naozaj si to kosím sám a dotácie na to berie niekto iný," hovorí jeden z majiteľov pozemkov.

Ďalšia majiteľka iného pozemku zase tvrdí, že má za sebou aj skúsenosť s vyhrážaním. „No na mňa boli brané dotácie za vlaňajší rok, tento rok už to stiahol a ohľadom toho, že vie, že sa už o to zaujímam, tak mi viackrát volal, jeden hovor mám nahratý, je to výhražný hovor a takisto mám aj SMS-ku od neho. No, že mám s tým prestať, aby som nemala problémy," povedala majiteľka.

Dotácie bez zmluvy

Podľa odhadov sa agrodotácie bez zmluvy s priamym majiteľom pozemku čerpajú na viac ako sto hektárov predmetnej pôdy. O to väčší otáznik vyvoláva skutočnosť, že o viaceré pozemky nie je vôbec postarané a zostávajú nepokosené či v slabej údržbe.

Oslovení boli aj poberatelia týchto dotácií. Tí sa bránia tvrdením, že s majiteľmi majú riadne uzatvorenú zmluvu. Tí tieto skutočnosti odmietajú a uznali len fakt, že v minulosti sa títo ľudia podujali na kosenie pozemku, za čo im bolo primerane zaplatené. O žiadnych peniazoch navyše pre týchto poberateľov teda nevedeli.

Ministerstvo pôdohospodárstva len súhlasí s tvrdením, že overovanie pravosti nájomného vzťahu v rámci pozemkov je aj v súčasnosti náročné. „Ten návod, akým spôsobom vyriešiť tento problém, je, ak niekto požiada o dotácie na vašu pôdu a vy nemáte nájomný vzťah, v prvom rade sa treba obrátiť na pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorá okamžite bude skúmať aj vlastnícke vzťahy a po druhé treba sa obrátiť aj na orgány činné v trestnom konaní, pretože môže ísť o subvenčný podvod," povedal hovorca rezortu Michal Feik.

Rysuje sa trestné oznámenie

​Občianske združenie, ktoré sa za majiteľov pozemkov postavilo, sa rozhodlo osloviť pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorá sa však k prípadu stavia neurčito. Prisľúbili však súčinnosť s políciou. Združenie sa teda v mene majiteľov pozemkov chystá podať trestné oznámenie.