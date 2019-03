VIDEO Výjazdové rokovanie vlády: Pre okres Gelnica vyčlenila 1,28 milióna eur

Vláda konštatovala, že od jej posledného zasadnutia v Prakovciach pred rokom bolo s podporou financií z akčného plánu vytvorených 238 nových pracovných miest. Najviac ich vzniklo v lesnom hospodárstve, kde pribudlo 82 miest. Nezamestnanosť sa tak podarilo znížiť z 11,4 percenta na 9,72 percenta. Cieľom do roku 2022 je dosiahnuť hranicu 4,8 percenta.

Ako po rokovaní uviedol premiér Peter Pellegrini, už po prvom roku od schválenia akčného plánu vidí vláda prvé výsledky pri tvorbe nových pracovných miest v okrese. „Ambiciózny cieľ, ktorý sme si dali pred necelým rokom, bolo vytvoriť 931 pracovných miest do roku 2022 a znížiť tak nezamestnanosť z 11,4 na 4,8 percenta v roku 2022. Na naplnení tohto cieľa sa intenzívne pracuje," povedal Pellegrini.

Predseda vlády zároveň vzhľadom na tvorbu nových pracovných miest upozornil na dve špecifiká Gelnického okresu. Tým prvým je podľa neho jeho lesnatosť, keď až 74 percent územia tvoria lesné pozemky. Druhým špecifikom je, že vyše 25 percent obyvateľov tvorí rómske obyvateľstvo, ktoré v tretine 19 obcí a jedného mesta okresu tvorí majoritu.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter podčiarkol, že najviac, 82 miest, bolo v minulom roku vytvorených v lesnom hospodárstve, 79 v samospráve, 37 v službách, 30 v priemysle a 10 v školstve. Ako dodal, vyše 200 ľudí v okrese bolo dlhodobo nezamestnaných, z nich polovica dlhšie ako štyri roky. „Štruktúra v okrese však nie je ideálna. Prvých sedem najväčších zamestnávateľov nad sto zamestnancov sú verejní zamestnávatelia a iba traja komerčné klasické subjekty,“ uviedol Richter s tým, že v budúcnosti preto chcú zamerať podporu práve na komerčné subjekty, ale aj podporu vytvárania nových živností.

Jediným neúspechom podľa neho je, že sa doteraz nepodarilo vytvoriť ani jeden sociálny podnik. Ako dodal Richter, z 1 659 evidovaných nezamestnaných je takmer tisíc s neukončeným alebo základným vzdelaním.

Akčný plán okresu Gelnica, ktorý je medzi najmenej rozvinuté zaradený od 30. júna 2017, vláda schválila 5. apríla minulého roka na zasadnutí v Prakovciach. Jeho hlavným cieľom bolo znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 931 pracovných miest do roku 2022. Predpokladaný rozpočet schválený v rámci akčného plánu bol 55,7 milióna eur. Z toho 32,7 milióna eur tvoria prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ďalších 20,95 milióna je plánovaných z ostatných zdrojov a 2,105 mil. eur predstavoval regionálny príspevok.

„Napriek tomu, že prvý rok je nábehový, v tomto okrese sa uchytili dobre a z dvoch miliónov určených na roky 2018 – 2022 sú už schválené žiadosti v objeme 706-tisíc eur, čiže tretina. Čo sa týka eurofondových peňazí, z 32 miliónov je ku koncu januára zazmluvnených 4,6 milióna eur. Pokiaľ sa plán bude plniť takýmto tempom, je predpoklad, že sa naplní v plnej miere a vyčerpajú sa všetky prostriedky určené pre tento okres,“ povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Vláda ako tradične na výjazdových rokovaniach aj v Gelnici vyčlenila dotáciu pre samosprávy a organizácie v okrese. Na 45 projektov rozdelila 1,28 milióna eur. Do pôvodného zoznamu priamo na zasadnutí pribudla dotácia 230-tisíc eur na rekonštrukciu cesty na Kojšovu hoľu, kde má vzniknúť veľké lyžiarske stredisko. Ako spresnil primátor Gelnice Dušan Tomaško, súkromný investor chce za niekoľko desiatok miliónov eur vystavať stredisko s 21 zjazdovkami a dvanástimi vlekmi, kde počas sezóny má nájsť prácu viac ako 120 ľudí, mimo nej vyše 40 ľudí.

Ďalšie pridružené miesta by podľa primátora mali pribudnúť v hoteliérstve a gastronómii. „Mesto Gelnica spája so strediskom cesta cez Perlovu dolinu, ktorá však dnes nespĺňa požadované parametre na to, aby po nej mohli prichádzať turisti. Tretinu cesty vlastní mesto Gelnica, ďalšie dve sú majetkom Štátnych lesov. Som veľmi rád, že vláda schválila pre mesto financie práve na túto cestu,“ uviedol Tomaško. Premiér dodal, že ministerka pôdohospodárstva má hľadať možnosti rekonštrukcie zvyšných dvoch tretín cesty v správe Štátnych lesov SR.

Zdroj: TASR – František Iván ​

Z ďalších podporených projektov pôjde po 80-tisíc eur pre obec Kojšov na rekonštrukciu kultúrneho domu a pre obec Prakovce na obnovu budovy klubu kultúry. Sumou 65-tisíc eur vláda prispela na rekonštrukciu miestnych komunikácií obce Stará Voda, ďalších 50-tisíc eur na tento účel dostala obec Závadka. Mesto Gelnica na rekonštrukciu miestnych komunikácií dostalo 50-tisíc eur a ďalších 60-tisíc eur získalo na rekonštrukciu interiérov a vybavenie materskej školy na Hlavnej ulici. Sumou 50-tisíc eur vláda podporila rekonštrukciu kostola sv. Margity rímskokatolíckej farnosti v Margecanoch. Obec Jaklovce dostala na dofinancovanie výstavby kanalizácie 45-tisíc eur a Mníšek nad Hnilcom získal 40-tisíc eur na dostavbu vodovodu. Výjazdové rokovanie vlády pokračuje v stredu dopoludnia v Lipanoch, kde budú ministri hodnotiť plnenie akčného plánu okresu Sabinov.