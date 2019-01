PRÁVE TERAZ Súd po piatich hodinách rozhodol: Obaja obvinení z vraždy exprimátora pôjdu do väzby

BANSKÁ BYSTRICA - Špecializovaný trestný súd po piatich hodinách rozhodol, že obaja obvinení v prípade vraždy exprimátora Hurbanova pôjdu do väzby. V tejto kauze je obvinená aj Alena Zs., ktorá je už väzobne stíhaná v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

„Sudca vyhovel návrhu prokurátora a vzal oboch obvinených do väzby. Jedného z dôvodu, že by mohol mariť vyšetrovanie ovplyvňovaním svedkov alebo spoluobvinených, a druhého (Vladimíra M. – pozn. red.) aj z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti,“ reagoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Ako doplnila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, obaja obvinení podali sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR. Rozhodnutie je neprávoplatné.

Rozhodovanie o väzbe trvalo päť hodín a obvinení sa cítia byť nevinní. „Klienti sa cítia nevinní. Rešpektujeme rozhodnutie súdu, ale nestotožňujeme sa s ním. Nazdávam sa, že dôvody väzby neboli skutočne preskúmané tak, ako mali byť,“ zdôraznila právna zástupkyňa Júlia Vestenická.

„Ako to už býva v dnešnom svete zvykom, zrazu sa objavil nejaký svedok, ktorý si po ôsmich rokoch na niečo spomenul. V každom prípade popierame akúkoľvek účasť alebo súvis s týmto trestným činom,“ dodala Vestenická.

Obvineniu predchádzala stredajšia (23. 1.) policajná akcia príslušníkov Protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru na západnom Slovensku.

Zdroj: SITA/Jozef Habočík

Vykonávateľ vraždy bývalého primátora je už odsúdený, stále však chýbali jej objednávatelia či pomocníci. Exprimátora a regionálneho politika mimoparlamentnej Strany maďarskej koalície Basternáka zavraždili 9. júla 2010 vo večerných hodinách pred jeho domom. Štefan Kaluz ho zastrelil jednou ranou z brokovnice značky Hubertus. Po tom, čo sa údajný páchateľ dal na útek, začal po ňom strieľať Basternákov syn zo zbrane značky Glock, ktorú mal v legálnej držbe. Jedna strela ho zasiahla do lakťa. Kaluzovi hrozilo doživotie, obžalovaný bol nielen z úkladnej vraždy, ale aj nedovoleného ozbrojovania.