Ruskova kauza prípravy vraždy Silvie Volzovej: Prípad už má pridelený zákonný sudca

Na tomto nižšom bratislavskom súde sú na trestnom úseku štyria sudcovia z celkového počtu približne 32 sudcov. Pridelenie veci zákonnému sudcovi sa udeje hneď v elektronickej podateľni súdu, keď je vec doručená. "Obžaloba napadla (bola doručená) na OS Bratislava II 2. januára 2019. Súd v predmetnej trestnej veci vykoná prvotné úkony v zmysle Trestného poriadku. Zároveň sa zákonný sudca bude oboznamovať s obsahom obžaloby a so spisovým materiálom a po naštudovaní veci zvolí ďalší procesný postup v zmysle ustanovení Trestného poriadku," zopakoval v pondelok hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak.

Sudca môže aj nemusí prijať obžalobu, vytýčiť termín hlavného pojednávania, ale aj vec odmietnuť a vrátiť naspäť prokuratúre. To môže trvať aj mesiac. Dokonca na súde môže obvinený Pavol R. uzavrieť s prokurátorom dohodu o vine a treste, čo je však málo pravdepodobné. Na obvineného exministra podal obžalobu na súde dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave (KP). "Obvinený sa dostavuje pravidelne na výkon probačného dohľadu v zmysle uznesenia Krajského súdu v Bratislave z 21. novembra 2017," povedal v pondelok hovorca Adamčiak. Pavol R. čelí aj súdnemu konaniu v kauze takzvaných televíznych zmeniek na inom bratislavskom súde - Okresnom súde Bratislava V.

Vyšetrovateľ na začiatku decembra navrhol podať obžalobu na Pavla R. v prípade prípravy spomínanej vraždy. Polícia vtedy ukončila vyšetrovanie a 5. decembra podal vyšetrovateľ na KP v Bratislave návrh na podanie obžaloby na štyri osoby vrátane Pavla R. Na príprave vraždy Volzovej sa okrem Pavla R. mali podieľať aj známi členovia slovenského podsvetia, ako napríklad bos sýkorovcov Róbert L. alias Kýbel či za viacero vrážd právoplatne odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Č. a napokon komplic posledne menovaného Miloš K. Okrem iných mal proti Pavlovi R. vypovedať bývalý šéf banskobystrického podsvetia Mikuláš Č. KS v Bratislave mu na začiatku mája minulého roku uložil aj povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia.

Pavol R. následne 17. decembra oznámil, že podáva na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na skupinu neznámych páchateľov z dôvodu zámernej diskreditácie jeho osoby. Uviedol to na tlačovej konferencii, kde reagoval na vyšetrovanie prípadu údajnej objednávky vraždy jeho bývalej spoločníčky Volzovej. "Podám na generálnu prokuratúru trestné oznámenie na skupinu neznámych páchateľov, ktorí zosnovali, zorganizovali a koordinovali zámernú diskreditáciu mojej osoby s využitím krivých výpovedí odsúdeného niekoľkonásobného vraha a odsúdeného člena mafiánskej skupiny. Pričom následne ovplyvňovali vyšetrovanie tak, aby mi bolo privodené trestné stíhanie a poškodené moje meno," vyhlásil Pavol R.

Bývalý šéf televízie v tejto súvislosti poukazoval na to, že Volzová nikdy v televízii Markíza podiel nemala, mala ho mať len v spoločnosti Markíza Slovakia. "Televízia Markíza bola tá, ktorá vlastnila pozemky, štúdiá, budovy, predávala reklamu, vlastnila autorské práva a vysielala. Markíza Slovakia v roku 1995 previedla všetky práva a uzatvorila exkluzívnu zmluvu s televíziou Markíza, teda s 'veľkou Markízou', že 12 rokov bude platiť status quo, že rozhodovať, vyrábať a vysielať bude táto veľká spoločnosť, kde som bol generálnym riaditeľom. Za to Markíza Slovakia ako držiteľ licencie dostala desať percent zo zisku. Podiel Silvie Volzovej bol päť percent zo zisku," vysvetlil s tým, že by ju nemohol chcieť zlikvidovať pre päť percent.