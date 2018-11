Kauza Malinová sa po dvanástich rokoch skončila: Polícia už nevie určiť, či šlo o trestný čin

Informoval o tom portál sme.sk, ktorý sa odvolal na maďarský denník Új Szó. Okresná prokuratúra v Győri ešte 24. októbra tohto roka zastavila konanie voči bývalej študentke, ktorú polícia stíhala pre krivé svedectvo. Kauza Malinovej sa ťahala od roku 2006.

Kauza je ukončená

Maďarská prokuratúra rozhodla, že z dostupných informácií a dôkazov sa s odstupom čase už nedá potvrdiť, či Malinová spáchala trestný čin, pre ktorý ju stíhali. Kauza je tak právoplatne ukončená a podľa hovorkyne prokuratúry Katalin Zsuzsanny Gál sa proti tomuto rozhodnutiu môže odvolať len dotknutá osoba. Hedviga Malinová však odkázala, že sa nebude k prípadu ďalej vyjadrovať.

Informoval o tom aj župný hlavný prokurátor Péter Takács. „Na základe údajov a prostriedkov dokazovania nemožno konštatovať, že Hedvigu Malinovú Žákovú nenapadli. Z toho vyplýva, že nemohla ani krivo svedčiť. Ani v prípadnom pokračovaní vyšetrovania nemožno očakávať výsledok. Prokuratúra ukončila trestné stíhanie, pretože to považovala za jediné rozumné a zákonné riešenie,“ píše sa vo vyhlásení prokuratúry.

Gál je rád, že sa prípad uzavrel

Minister spravodlivosti Gábor Gál povedal, že je veľmi rád, že sa prípad uzavrel. „Myslím si, že sa to malo uzavrieť hneď vtedy. Hedvige Malinovej ublížili, na to boli štátne orgány, aby to vyšetrili, no poňali to opačne. Niektorí z tých dotknutých ľudí už vyjadrili nad tým poľutovanie,“ uviedol. „Čas ukázal, že pravda môže byť aj inde. Mali by sme sa všetci z tohto prípadu ponaučiť.“

Zdroj: Topky/Maarty

Podľa Gála je 12 rokov neprimeraný čas na to, aby sa takáto kauza vyriešila. Podľa ministra máme veľa obštrukcií a prekážok, ktoré by sme v 21. storočí nemuseli mať. „Často zlyhávaj aj ľudský faktor,“ vysvetlil Gál. „Načo je nám spravodlivosť, keď sa nám dostane po x rokoch. Hlavnou úlohou ministerstva spravodlivosti pod mojím vedením je to, aby sme vedeli zrýchliť súdne konania včas,“ povedal. „Nie je to nič výnimočné, bolo by však lepšie, keby sme celú kauzu vedeli ukončiť už vtedy, keď to bolo živé. Táto kauza veľmi ranila spoločnosť aj ju,“ uviedol Gál na to, že sa prípad presunul do Maďarska.

Kaliňákova kauza

Kauza Hedvigy Malinovej Žákovej sa ťahá od augusta 2006, keď ohlásila polícii, že ju v Nitre napadli dvaja muži preto, že hovorila po maďarsky. Napadnúť ju mali cestou na skúšku a na blúzku jej napísali Maďari za Dunaj. Incident sa odohral za vlády Smeru s HZDS a SNS, ktorá pod vedením Jána Slotu podnecovala protimaďarské nálady.

Policajné vyšetrovanie prípadu bolo o v polovici septembra ukončené s tým, že skutok sa nestal a vtedajšia študentka Univerzity Konštantína Filozofa si celý čin vymyslela. Pár dní po tom, čo sa „skutok nestal“, vystúpili na tlačovej besede vtedajší premiér Robert Fico s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom.

Hedviga klamala

Vtedajší šéf rezortu vnútra oznamoval výsledky vyšetrovania a prezentoval konkrétne dôkazy. Zároveň uviedli, že Hedviga klamala, podľa Kaliňáka išlo o notorickú klamárku. V máji 2007 ju obvinili a odvtedy je stíhaná za krivú výpoveď a krivú prísahu. Jej sťažnosť prokuratúra vtedy zamietla.

Robert Kaliňák na tlačovej besede reaguje na vyjadrenia napadnutej študentky Hedvigy Malinovej a jej advokáta spochybňujúce policajné vyšetrovanie v roku 2006 Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič

O rok neskôr, v septembri 2008, dostala generálna prokuratúra znalecký posudok od dekana Lekárskej fakulty UK Petra Labaša. Podľa jeho posudku sa Hedviga pohrýzla sama a nemala ani otras mozgu. Posudok bol neskôr doplnený o tvrdenie, že modriny mohla mať v dôsledku poruchy zrážanlivosti krvi, čo jej advokát poprel.

Pochybenia v spise

O dva roky neskôr Kaliňáka vystriedal na poste ministra vnútra Daniel Lipšic a nechal celú kauzu preveriť policajnou inšpekciou. Zistili sa pochybenia vo vedení spisu. V júni 2012 žiadala generálna prokuratúra posudok psychológa, hrozilo vyšetrovanie v ústave, čo odmietal súd odsúhlasiť. O rok neskôr v októbri prokuratúra uznala, že Labašov posudok je zlý a oslovila ďalšieho znalca. V decembri toho istého roku Malinová oznámila, že sa sťahuje do Maďarska a prijala maďarské občianstvo.

V máji 2014 podala prokuratúra na Hedvigu žalobu a o dva roky nato sa súdne konanie presunulo do Maďarska. Uzavretie prípadu roky zdržiavala generálna prokuratúra pod vedením Dobroslava Trnku. Až na žiadosť Malinovej kauzu v januári 2017 prevzali tamojšie vyšetrovacie orgány.