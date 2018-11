Rebríček najbohatších advokátov na Slovensku! Minister, muž z mafiánskych zoznamov aj škandalózny právnik

Advokátska kancelária súčasného ministra spravodlivosti Gábora Gála sa umiestnila na šiestom mieste z hľadiska zisku právnických kancelárii na partnera. Gál má však dnes advokátsku prax pozastavenú, keďže je vo verejnej funkcii.

Gábor Gál na popredných miestach

Jeho advokátska kancelária vznikla v júni roku 2017. Súčasný predseda vlády Peter Pellegrini ho za ministra spravodlivosti vymenoval tento rok v marci. Nahradil Luciu Žitňanskú, ktorá po februárových udalostiach odišla z postu ministerky a neskôr vystúpila aj zo strany Most-Híd.

Zdroj: Topky/Maarty

Gábor Gál v reakcii na analýzu povedal, že hospodárske výsledky advokátskych kancelárií v jednotlivých rokoch mávajú štandardne veľké výkyvy. „Advokát zarobí podľa toho, aký je úspešný. Ja som mal nastavený systém mojich odmien tak, že pláca prišla po úspešnom dokončení sporu (t.j. že faktúry klientom išli až keď ich vec bola dokončená),“ uviedol pre Topky minister spravodlivosti.

Podarilo sa mi dokončiť veľkú vec

„Práve tento fakt spôsobuje skutočnosť, že ak v niektorom roku dokončíte jednu veľkú vec alebo viac menších vecí, odrazí sa to na zvýšenom príjme v konkrétny rok. Minulý rok sa mi podarilo dokončiť jednu veľkú vec, ktorá sa ťahala niekoľko rokov,“ povedal s tým, že jeho advokátska činnosť je v súčasnosti pozastavená a jeho firma nemá okrem konateľa ani zamestnancov.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Predtým robili všetky činnosti dodávateľským spôsobom. „Mal som spolupracujúcich advokátov, s ktorými som nezdieľal spoločné podnikanie, iba sme spolupracovali na väčších aj menších prípadoch. Túto formu spolupráce som zvolil preto, aby som vedel kvôli politike udržať svoju nezávislosť,“ dodal Gál.

Najziskovejšou je kancelária Radomíra Bžána

V rebríčku sa umiestnila aj súkromná advokátska kancelária Radomíra Bžána. Jeho meno je známe vďaka niekoľkomiliónovej odmene, ktorú mala Bžánovi zaplatiť štátna akciovka MH Manažment. Jeho kancelária sa tak vďaka štedrej odmene od štátu umiestnila na prvej priečke v rámci ziskov i tržieb. V júni 2017 vyhral štát spor o Vodná elektráreň Gabčíkovo a nemusel tak platiť stovky miliónov eur. Spoimínaná štátna akciovka pôvodne mala v tejto súvislosti zaplatiť Bžánovej kancelárii 64 miliónov eur ako odmenu za vyhratý spor.

Zmluvu s kanceláriou podpísal v roku 2015 nominant Smeru Branislav Bačík, po prevalení kauzy opozícia žiadala hlavu ministra hospodárstva Petra Žigu. Zníženie odmeny požadoval aj sám Žiga, pridal sa aj premiér Robert Fico. Odmena sa nakoniec skresala z 64 miliónov na 18 miliónov, minister Žiga začiatkom októbra navyše odvolal z funkcie celú dozornú radu spoločnosti MH Manažment. Prípadom sa zaoberá polícia.

Ak by sa v rámci analýzy brali do úvahy aj nehodnotené spoločnosti, medzi najväčšími by boli aj kancelárie Radomíra Bžána a Renáta Dvoreckého. Väčšina tržieb týchto dvoch firiem však pochádza z vysokých odmien od niekdajšieho Fondu národného majetku, ktoré sú predmetom súdnych sporov.

Muž z mafiánskych zoznamov

Treťou najziskovejšou a najväčšou firmou sa stala kancelária Ikrényi & Rehák. Firma funguje od decembra 2007. Spoločníkom vo firme je od roku 2013 Martin Rehák, ktorý je známy aj z mafiánskych zoznamov a v minulosti mal problémy so zákonom. Martin je na zoznamoch v skupine piťovcov spoločne s Mariánom Kočnerom (vo väzbe) a Zoroslavom Kollárom (spájaný s konkurznou mafiou). Druhý spoločník Ikrényi pracoval v minulosti v advokátskej kancelárii Ernesta Valka.

Analýzu realizoval The Slovak Spectator v spolupráci so spoločnosťou FinStat v rámci svojej ročenky o podnikateľskom prostredí Investment Advisory Guide. Údaje o hospodárení firiem poskytla spoločnosť Finstat. Informácie o počtoch právnikov, advokátov a partneroch poskytli samotné kancelárie.